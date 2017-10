Succes final in Moto RC pentru Catalin Cazacu

Pilotul în vârstă de 33 de ani a câștigat toate cele cinci etape și a terminat competiția cu maximum de puncte, 125.

„Am câștigat această ultimă etapă, deși a fost una foarte grea: condiții meteo vitrege, ploaie și o temperatură de doar opt grade. Am pornit de pe pozitia a doua a grilei de start, dar am avut un start bun în cursă și după primele două tururi am luat un avans considerabil pe care l-am mărit până la final”, a declarat Cătălin Cazacu la finalul cursei.

Pentru Cazacu, cursa de la Adâncata a fost un ultim test înaintea ultimei etape de Campionat National și Campionat Est-European de la Serres, Grecia, la care pilotul va lua parte.

MotoRC este un concurs deschis tuturor pasionaților de motociclism, atât sportivi cu experiență cât și amatori, la care singura condiție pentru a participa este ca participantul să dețină o motocicletă stock și echipament adecvat (combinezon, cască, cizme, mănuși).