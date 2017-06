Spectacol total pe cer la Timisoara Air Show 2017

Mii de timișoreni au asistat, sâmbătă seară, la spectacolul oferit de piloții participanți la Timișoara Air Show 2017. Drumul principal către aeroport a început să se aglomereze înainte cu o oră ca spectacolul să înceapă și a ajuns chiar să se blocheze ulterior. Efortul a meritat, însă, pentru cei care au reușit să ajungă la manifestare pentru a-i vedea pe acrobații aerului la treabă.

Invitatul special al evenimentului a fost pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobațiilor aeriene. La eveniment au participat și piloții Forţelor Aeriene Române, din Formația ASALT şi Iacării Acrobaţi. Evenimentul s-a încheiat cu un concert de muzică rock susținut de formația tribut AC/DC, The Rise of The City King din București.

