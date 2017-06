Sansa garantata la o slujba cu Scoala Profesionala

Vorbește despre activitatea din companie și despre cursurile de la școala profesională. Are emoții. Povestește despre conductoare, disjunctoare, circuite simple, senzori, cum funcționează… Se îmbujorează când povestește despre ce face. Este senin și bucuros. Emoțiile trec, mâinile nu și le mai freacă. Îi place tot ce face. Îi place să învețe. Îi place să verifice circuitele și să se asigure că echipamentul funcționează la parametri normali.

„Sunt electrician de mentenanță. În primul an de studii am făcut mai multă teorie, am pus bazele, ca să spun așa. Apoi, numărul orelor de practică a crescut și am ajuns acum, în al treilea an să petrec mai mult timp în fabrică decât la școală. Îmi place. Pentru că nu trece o zi în care să nu învăț lucruri noi. Detaliile îți ușurează munca. Iar detaliile le înveți lovindu-te de tot felul de situații“, spune plin de entuziasm Daniel.

Școala Profesională

Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara, unde Daniel urmează cursurile școlii profesionale, a început, în parteneriat cu mai multe companii din județul Timiș, să repună bazele sistemului de învățământ profesional. Școala profesională duală este un parteneriat important între familie, școală, primărie și companie. Fiecare își asumă responsabilitatea de a oferi toate condițiile ca elevul să ajungă după trei ani de studiu un tânăr cu o calificare, apt să își facă meseria. Compania oferă bursa și instructorul de practică, primăria asigură cazarea, masa și renovarea/echiparea școlii, iar unitatea de învățământ se ocupă de programa școlară și dascăli.

Tot mai mulți elevi se alătură proiectului. Ei primesc o bursă lunară de 400 de lei, mâncare gratuită la cantina școlii, cazarea gratuită la internat și un loc de muncă asigurat la terminarea celor trei ani de cursuri și practică. Elevii au, de asemenea, posibilitatea să continue studiile, liceul, la seral și, de ce nu, să se înscrie la facultate. Companiile îi ajută.

Peste 200 de elevi au urmat sau urmează cursurile școlii profesionale la Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I. Electrician, electromecanic și operator mașini cu comandă numerică sunt specializările pe care aceștia le pot deprinde.

Înscrierile, la școala profesională au loc tocmai în această perioadă, au început în 12 iunie și continuă până în 16 iunie. A doua sesiune de înscriere va avea loc în 26-30 iunie, iar a treia în 29-30 august.

„Pentru mine, merită să fac școala profesională. Învăț o meserie. Mă angajez apoi aici, unde am și învățat tot. Suntem nouă frați. Fac naveta din Cărpiniș, de la 30 de kilometri de Timișoara, pentru că este nevoie de mine acasă. Vreau să îi conving și pe frații mai mici să meargă la profesională, să învețe o meserie“, spune Daniel.

„Daniel este o persoană care a progresat foarte mult. Este un elev conștiincios, care a fost interesat și care își dorește să învețe cât mai multe lucruri noi. Această trăsătură o întâlnim și la ceilalți elevi de la școala profesională. Este o șansă pentru ei să învețe o meserie, direct într-o fabrică, de la specialiști care își fac timp pentru a le arăta tot“, spune Cristina Willemsz, mentorul său.

Secția în care lucrează se numește Extrudare, iar activitatea lui este foarte importantă, pentru că îi oferă un grad sporit de responsabilitate: curăță senzorii echipamentelor și îi verifică să se asigure că funcționează, verifică și barierele vizuale – niște senzori de presență, parte a unui sistem de protecție, care oprește utilajul în caz că un muncitor se apropie prea mult și riscă să se accidenteze.

Daniel este, astfel, responsabil de buna funcționare a acestor echipamente. El se asigură că 1250 de kilometri de cauciuc este procesat în fiecare lună. Cauciucul produs în aria Extrudare este cel din pereții laterali ai anvelopei finale, care echipează autoturismele.

Continental Anvelope Timișoara

Peste 2.400 de oameni lucrează la Continental Anvelope în Timișoara. Compania a investit în capitala Banatului peste 400 de milioane de euro în tehnologie de top și în echipamente de ultimă generație. Sunt produse aici anvelope de la 13 la 20 de țoli pentru clienți din întreaga lume. Dacia și Ford se numără printre principalii colaboratori. Compania a primit, în ultimii doi ani, premii importante de la ambii producători locali de mașini: distincția Q1 de la Ford și Best Supplier Award de la Dacia Automobile.

