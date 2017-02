SCM Timisoara reactiveaza o sportiva de 43 de ani pentru a reusi promovarea

SCM Timişoara, clubul susţinut de primărie, are acum şi o echipă de baschet feminin. Iar dorinţa este clară: promovarea. Pentru aceasta, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria baschetului românesc, Monica Brosovszky, a acceptat oferta SCM Timișoara de a juca din nou.

„Baschet am făcut toată viața și nu vreau să stau departe de el. Oferta Timișoarei de a reveni pe parchet a fost cea mai potrivită, chiar dacă am avut și alte variante, chiar din Liga Națională: de la Cluj, la începutul sezonului, și de la Târgoviște, recent. Totuși, nu am vrut să joc împotriva Aradului, orașul meu natal, așa că am ales să ajut Timișoara. Mă întorc pe teren, deoarece simt că am lăsat ceva neterminat și pentru că vreau să fie doar decizia mea când mă voi retrage”, a declarat Monica Brosovszky.

Jucătoarea are la activ șase titluri de campioană a României, trei cu ICIM Arad, trei cu CSM Târgoviște, a evoluat și în campionatul maghiar și a fost antrenoare secundă a reprezentativei de senioare a României.

De asemenea, alte patru jucătoare cu experiență în prima ligă de baschet feminin vor evolua în această primăvară pentru SCM Timișoara: Irina Borș, 176 cm, născută la 10 aprilie 1988, ultima oară la SCMU Craiova; Adina Pop, 163 cm, născută la 15 mai 1988, venită de la CSM Satu Mare; Cristina Badi, 182 cm, născută la 26 martie 1993, de la Phoenix Galați; Selena Kirberg, 178 cm, născută la 28 februarie 1995, jucătoare cu dublă cetățenie, română și muntenegreană.

„Așa cum am spus din startul sezonului, pentru promovarea în Liga Națională, trebuia să facem transferuri. Sunt mutări bune, deloc ușor de realizat, în condițiile în care am adus și jucătoare aflate sub contract cu alte grupări. Este o mare onoare pentru noi că Monica Brosovszky a acceptat să ni se alăture. Ea va fi un model pentru toată lumea și sunt convinsă că va face tot ce-i stă în putință să ne ajute. Pop, Badi și Kirberg au sosit încă de la începutul lunii februarie, iar prezența lor a creat emulație, a dat o altă dinamică întregului proces de pregătire”, a declarat Veronica Gavrilă, antrenoare SCM Timișoara.

În faza a doua a campionatului ligii secunde de baschet feminin evoluează şapte echipe, iar rezultatele directe din prima parte a sezonului sunt duse mai departe. Prin urmare, SCM Timișoara intră în partea secundă cu 5 puncte dintr-o victorie (cu Universitatea CSM Oradea) și trei înfrângeri (două cu LPS Alba Iulia, una cu Oradea) și va mai disputa câte două partide (acasă și în deplasare) cu Rapid București, KSE Tg. Secuiesc, Agronomia București și CSM CSS Ploiești. Primele patru clasate la finele acestei a doua părți a sezonului vor accede în barajul de promovare în Liga Națională.