SCM Politehnica Timisoara egaleaza disputa cu HC Vaslui dupa victoria cu 33 – 28

SCM Politehnica a echilibrat lupta din grupa pentru locurile 5 – 8 ale clasamentului primei ligi, după ce miercuri seara a învins HC Vaslui, cu 33 – 28, 16 – 11 la pauză. Timişorenii s-au detaşat începând cu minutul 20. Din acest moment mobilizarea trupei de pe Bega s-a simțit pe tabela de scor, cu o desprindere chiar înaintea pauzei. Partea a doua a întâlnirii a fost controlată de SCM Politehnica, cea mai mare diferenţă a fost de 7 goluri, la 20-13 în minutul 36, fiind realizată prin contraatacuri și faze poziționale. Vasluienii s-au apropiat la două goluri (28-26, în min 55), dar intervențiile portarului Savic au ținut intacte, șansele de victorie ale timișorenilor.

Marcatorii Politehnicii în partida a doua cu Vaslui au fost Lazarov 8 goluri, Milosevic 7, Lasica şi Marjanovic câte 5 goluri.

„Am meritat această victorie, cu excepția primelor 15 minute când nu am jucat bine, nu am intrat cum trebuie în ritmul partidei. După aceea, a fost altceva, am stat mult mai compact în apărare, iar în atac am fost creativi și am dat tot mai multe goluri. Minutele dinaintea pauzei și apoi alte 20 din partea a doua au fost de-a dreptul fenomenale. Pot să le mulțumesc jucătorilor, cu Pejovic accidentat care ne-a ajutat ținând cont de absențele lui Păiuș și Simovic”, a declarat Pero Milosevic, antrenor SCM Politehnica.

Următorul meci, decisiv, se va juca la Vaslui, pe 13 mai.