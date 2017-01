SCM Politehnica Timisoara e pregatita pentru duelul cu Minaur Baia Mare

Înaintea primului meci oficial al sezonului, cel din Cupa României cu Potaissa Turda, handbaliştii timişoreni continuă seria meciurilor amicale la Sala „Constantin Jude”.

Miercuri şi joi are loc o nouă dublă, de această dată cu Minaur Baia Mare. Întâlnirile au loc miercuri, 25 ianuarie, de la ora 17 și joi, 26 ianuarie, de la ora 11. Va lipsi pivotul Andrei Santeiu, din cauza unei entorse, dar va fi în teren Ilie Vaidasigan, proaspăt (re)venit sub culorile alb-violete. El are încredere în colegii săi şi spune că Poli e o echipă puternică.

„Mă simt foarte bine, având în vedere că au trecut deja două săptămâni de când am început pregătirea. A fost foarte greu din punct de vedere fizic, dar mă consider pregătit sută la sută pentru ce urmează de acum încolo. Nu a fost dificilă acomodarea pentru mine, am înțeles foarte bine ce vrea antrenorul de la mine și voi încerca să dau totul pentru această echipă. Văd Poli ca pe o echipă puternică, având băieți de caracter, cred că putem face multe împreună, putem ajunge mult mai sus decât suntem în momentul de față în campionat. Totul depinde de noi” a declarat Ilie Vaidasigan. El se află la a doua perioadă din carieră în tricoul alb-violet.