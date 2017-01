Scandal in Consiliul Local Timisoara pe tema majorarii taxei de colectare a deseurilor

Vă reamintim că, de la 1 ianuarie, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului s-a stabilit o taxă de 80 de lei pe tonă pentru deșeurile nereciclabile colectate în întreaga țară. Conform acestui act normativ, de la 1 ianuarie 2018, taxa respectivă va fi de 120 de lei pe tonă, plătibilă către Administrația Fondului pentru Mediu. În consecință, RETIM a transmis o adresă primarului Nicolae Robu și Consiliului Local Timișoara prin care cere majorarea taxei de colectare a deșeurilor cu 1,31 de lei de persoană pe lună. Robu s-a declarat din start împotriva măririi tarifului de salubritate în Timișoara, însă a transmis, miercuri, adresa consilierilor locali. A urmat o avalanșă de plângeri la adresa RETIM, unele având legătură cu subiectul dezbătut, altele nu.

Astfel, propunerea lui Robu de a nu se mări taxa de salubritate a fost susținută și de consilierii PSD. Alți aleși locali au susținut că RETIM nu colectează selectiv gunoaiele, deși există pubele separate, lucru contrazis imediat de reprezentanții societății de salubritate prezenți în sală. Aceștia au și explicat că legea, în principiu, a fost dată pentru a încuraja lumea să colecteze selectiv și că aceasta trebuie pusă în aplicare, indiferent de opiniile unor consilieri locali. Au urmat discuții legate de cine este obligat să plătească această taxă, operatorul de salubritate sau cetățenii. Până la urmă consilierii locali au decis să continue discuțiile în comisii, dar și să organizeze o dezbatere publică pe această temă, unde RETIM să prezinte în fața cetățenilor argumentele pe care le are.

„Eu îmi păstrez punctul de vedere, legislația prevede obligativitatea plății acestei taxe de către operator. Nu scrie niciunde că operatorul merge mai departe și își recuperează ce plătește în plus de la abonați. O anumită logică în argumentația în acest sens există, recunoaștem, dar, din moment ce în contract nu s-a stipulat niciunde că dacă vor apărea astfel de majorări dictate de schimbări de legislație este obligatoriu să se perceapă diferența de cost de la abonați, eu consider că nu trebuie percepută de la abonați. Se va face o dezbatere publică și în final se va proceda așa cum consideră consilierii locali. Eu trebuie să mă supun voinței Consiliului Local, nu eu decid, eu nu am vrut să vin cu inițiativa unui proiect, am vrut să fie o discuție în consiliu și, dacă vreți, am anticipat că se va ajunge și la o discuție mai largă, cu implicarea inclusiv a cetățenilor”, a declarat, după ședința de plen, primarul Nicolae Robu.

El a recunoscut că majorarea tarifului nu ar fi mare pentru timișoreni, însă nici nu știe care ar fi impactul economic asupra societății de salubritate dacă această taxă nu ar fi plătită de cetățeni.

“Majorarea nu este foarte mare, Retim vine cu argumente pe care le preia din expunerea de motive de la legea pe care o invocă, în care se vorbește despre o anumită schimbare de conduită a abonatului, de grijă a lui să producă deșeuri mai puține și să le și selecteze cu atenție. În dezbaterea publică vor rezulta, probabil, mai multe idei și în sensul găsirii unor stimulente pentru cetățeni, să procedeze mai atent cu deșeurile. Noi acum suntem în litigiu cu Retim, pentru că am solicitat, am emis facturi cu penalități, pentru că nu a realizat acele obiective, Retim refuză să plătească și ne judecăm. Dacă Retim ar plăti taxa din venituri proprii, s-ar diminua profitul. Nu știu cu cât”, a mai spus Robu.

De cealaltă parte, directorul general RETIM, Gheorghe Para, a declarat presei după ședință că taxa ar însemna o majorare de 1,31 de lei pe lună de persoană, cu tot cu TVA, iar în cazul în care aceasta nu ar fi plătită de timișoreni, operatorul de salubritate ar înregistra pierderi lunare de 650.000 de lei, doar la nivelul Timișoarei, imposibil de suportat în acest moment. El a mai susținut că taxa este un stimulent pentru timișoreni să colecteze deșeurile selectiv.

„Stimulentul provine prin însuși tariful mic pe care l-am propus, facilitat, un tarif suportabil, prin măsurile pe care le-am luat, împreună cu populația care participă la colectarea selectivă. Asta nu înseamnă că se face în tot locul corespunzător și că noi nu mai avem de făcut și alte măsuri organizatorice care să ne permită să reducem această cantitate de deșeuri. Colectat selectiv din cantitatea de deșeuri totală este aproximativ 12%. Față de nivelul național este mult, este puțin față de nivelul la care tindem noi. La nivelul municipiului Timișoara, după calculele noastre, taxa este de aproximativ 650.000 lei pe lună, o sumă imposibil de suportat de Retim la ora actuală. Ar trebui s-o plătim din veniturile proprii, ceea ce nu este posibil. Noi nu realizăm acest profit și nu este corect ca tot profitul societății să fie acoperitor pentru această taxă. Ea trebuie să fie un stimulent. Vom veni la dezbaterea publică cu argumente care considerăm că sunt și legale, și oportune”, a spus Para.

