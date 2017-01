S-au anuntat primele nume din line-up-ul EXIT 2017: Liam Gallagher, Hardwell si multi altii

EXIT Festival 2017 va avea loc în perioada 6 – 9 iulie, la Cetatea Petrovaradin, din Novi Sad, Serbia.

După cum se știe, EXIT are line-up-uri din care fac parte sute de artiști, iar primele nume din programul pentru 2017 au fost anunțate. Astfel, cei care vor merge la festivalul din Novi Sad vor avea ocazia să se bucure de performance-uri susținute de: Liam Gallager, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Alan Walker, Black Coffee, Duke Dumont, Foreign Beggars, Hot Since 82, Jake Bugg, Jamie Jones, Kungs, Recondite Live, Robin Schulz, Acidez, Darko, Destruction, Discharge, Dordeduh, Full of Hell sau The Black Dahlia Murder.

Mai multe nume din line-up vor fi anunțate în perioada următoare.

Detalii despre abonamentele de festival pot fi găsite aici.