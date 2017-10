Robu: Simt o amorteala in partid. PNL trebuie sa se pregateasca deja de alegerile prezidentiale din 2019

„Modul în care cred eu că PNL ar trebui să se manifeste în perioada următoare. Ar fi trebuit să se manifeste astfel mai demult, încă nu e târziu, dar dacă mai trece timpul și nu o facem așa cum consider eu că ar trebui, în curând va fi târziu. PNL a câștigat alegerile prezidențiale în 2014, să nu uităm asta. Le-a câștigat cu un candidat foarte bun, foarte potrivit în raport cu așteptările românilor, Klaus Iohannis. A fost o victorie împreună, oricât de mult au încercat unii să spună că PNL n-a contat în acele alegeri. PNL a contat enorm, vă spun eu, că știu cât am muncit cu colegii mei în acea campanie electorală. Am fost inspirați să-l desemnăm candidat pe Klaus Iohannis, și am câștigat când nu prea multă lume avea speranțe”, a declarat Robu.

El susține, însă, că a observat în ultima perioadă o „detașare” și o „amorțeală” în partid, liberalii trebuind să iasă din această stare și să se pregătească deja de alegerile prezidențiale din 2019.

„Din păcate, după 2014 s-a creat așa o detașare pe care nu pot s-o înțeleg în relațiile dintre noi. Prea puțin noi, cei care avem câte o funcție, fie și una mică în PNL, am vorbit despre președintele Klaus Iohannis când de fapt aveam atâtea și atâtea lucruri bune de spus. Prestația președintelui dat de PNL a fost una foarte bună, chiar dacă prima parte a mandatului nu a scos în evidență la fel ca perioada următoare nivelul la care Klaus Iohannis exercită funcția de președinte. Sunt convins că de la început a exercitat-o la fel de bine, dar n-a fost atât de vizibil lucrul acesta. Noi nu știu de ce parcă am stat departe. Vreau să spun foarte răspicat că PNL trebuie să se pregătească deja de alegerile prezidențiale din 2019 și s-o spună răspicat, cu Klaus Iohannis candidat pentru al doilea mandat, pentru că a confirmat că poate fi un bun președinte al România și chiar a fost un foarte bun președinte în acest prim mandat. A avut o prestație excelentă și asta trebuie să ne trezească și pe noi, cei din PNL, pentru a fi din nou în aceeași stare de trăire, de efervescență în care am fost atunci când, împreună cu Klaus Iohannis, am câștigat alegerile prezidențiale. Acum eu simt o amorțeală în partid și eu spun lucrurilor pe nume de câțiva ani buni. Această constatare a mea trebuie să fie asumată, zic eu, de fiecare dintre noi”, a mai spus Robu.

Președintele PNL Timiș a criticat, voalat, și fuziunea cu PDL, care, matematic, ar fi trebuit să crească scorul partidului, însă efectul a fost exact invers.

„Eu sunt primul care asum că nu ne iese ceva. Avem un potențial foarte ridicat, avem oameni foarte valoroși, dar încă nu merge ceva în partidul nostru. Cred că trebuie să ne punem în mișcare la potențialul pe care îl avem, pentru a deveni mai mult decât am fost, mult mai mult decât a însemnat suma celor două componente politice reunite în actuala formulă a PNL (PNL și PDL – n.r.). Aici, 15 cu 15 ar fi trebuit să facă 40. Or, la noi, 15 cu 15 a făcut 20. Ceva n-a mers bine, dar, repet, nu este târziu, însă dacă nu ne urnim, nu peste multă vreme va fi târziu. Alegerile europarlamentare din primăvara lui 2019 sunt un prim barometru, va trebui să câștigăm acolo. Evident, o victorie la europarlamentare va fi o viitoare platformă pentru alegerile prezidențiale din toamna lui 2019”, a concluzionat liberalul.