Robu, reflectii din spital: Sa-ti fie rusine, guvern PSD, pentru cei zero lei pentru Timisoara!

Edilul-șef a postat pe Facebook o reacție la răspunsul primit de la Guvernul Grindeanu, pe care o numește „Reflecții din spital: incredibil, dar adevărat!”.

„După cum v-am informat la momentul respectiv, la începutul guvernării Grindeanu, am solicitat guvernului să finanțeze 15 obiective în Timișoara, așa cum alte guverne au finanțat în alte orașe și chiar el, Guvernul Grindeanu, o face, de asemenea, în alte orașe. În sfârșit, am primit răspuns, unul doar parțial, dar… fie și așa”, a anunțat Robu.

Obiectivele pentru care primarul Timișoarei a cerut bani sunt centura de sud, centura de vest, racordul la autostradă de la bifurcația Arad-Sânandrei, spitalul regional, Institutul oncologic, noua maternitate, noul stadion de 42.000 de locuri, noua sală polivalentă de 16.000 de locuri, bazinul de înot olimpic, reabilitarea și modernizarea Gării de Nord, centrul intermodal de mărfuri, centrul intermodal de pasageri, modernizarea și extinderea aeroportului, Muzeul Național al Revoluției Române din Decembrie 1989. De asemenea, Robu a mai cerut bani și pentru angajamentele bazate pe fonduri guvernamentale din proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021.

„Cu privire la spitalul regional, ni se spune, reiterat, că Timișoara nu este inclusă în programul național de spitale regionale, acestea fiind obiective de mare valoare, spitale regionale urmând a se face doar în Iași, Cluj și Craiova. În aceste orașe se vor investi, în fiecare, circa 1 miliard de lei. În Timișoara, zero lei! Cu privire la Institutul oncologic, ni se spune că el va fi făcut, prin continuarea lucrărilor la clădirea începută în urmă cu peste 10 ani, pe Calea Torontalului. Fonduri alocate pentru 2017: 15.000 de lei. Da, ați citit bine: 15.000 de lei! Adică nici măcar toată amenda aplicată mie fără nici cea mai mică vină de Poliția Politică PSD-istă numită Inspectoratul de Stat în Construcții. Cu privire la maternitate, mi se transmite că n-am decât să o fac eu la Spitalul de Copii, dacă tot m-am apucat să construiesc acolo un nou corp, că deh… unde-i unul, mai încape și un al doilea…”, a scris Robu pe Facebook.

Edilul-șef a tras și concluziile, atât pentru el, cât și pentru președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

„Concluzie Robu: Să-ți fie rușine, guvern PSD, pentru cei zero lei pentru Timișoara – pardon: 15.000 de lei –, în timp ce pentru Iași, Cluj și Craiova dai 1 miliard de lei numai pentru spitalul regional! Concluzie Dobra, președinte PSD Timiș: Timișoara are spital regional, actualul spital județean, construit acum 50 de ani și total depășit! Meargă miliardele de lei pentru investiții de excelență la Iași, Cluj și Craiova! Medicii Timișoarei și cetățenii vestului nu le merită! Incredibil! Mai votați PSD, stimați timișoreni! Dacă împărtășiți nemulțumirea mea, dați Like și Share! Altfel, postați textul: «Susținem PSD, este foarte bine ce face cu Timișoara, Timișoara trebuie doar să dea la bugetul de stat, nu să și primească!»”, a concluzionat primarul Timișoarei.

Vă reamintim, edilul șef a fost operat de hernie inghinală, miercuri, 10 mai, la Spitalul Militar.



Articole pe aceeași temă:

De pe santier la spital. Primarul Nicolae Robu a fost operat