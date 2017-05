De pe santier la spital. Primarul Nicolae Robu a fost operat

Nicolae Robu a fost operat, miercuri, de hernie inghinală, la Spitalul Militar. Aflat cel mai probabil încă în convalescență, edilul-șef regretă că nu a putut face o fotografie, cu pantalonii suflecați, în culeea de la Pasajul Jiul.

„Din păcate, nu vă pot oferi poze cu mine în culee, cu pantalonii suflecați și cu luminița de la capătul tunelului în background, ca la Pasajul Michelangelo :)), întrucât ieri, în ziua străpungerii, tocmai am suferit o intervenție chirurgicală. Din prea multă zburdălnicie, am făcut încă acum câțiva ani o hernie inghinală, dar am tot ignorat-o de atunci, jucând fotbal ca și cum n-aș fi avut-o și, astfel, ea s-a agravat și am fost nevoit să… mă dau la bisturiu. Am făcut-o la Spitalul Militar din Timișoara și vreau să le mulțumesc excelenților medici Cristian Gheorghe, chirurg, și Mihaela Dănescu, anestezist, precum și celorlalți colegi ai lor, asistentelor și întregului personal pentru profesionalism și grija purtată”, și-a liniștit Robu fanii de pe Facebook.

În campania de la alegerile locale din 2012, pe când candida la funcția de primar, din cauza unei afecțiuni cardiace, lui Nicolae Robu i s-au făcut patru bypass-uri coronariene. S-a recuperat incredibil de repede, deși operația a fost una dificilă.