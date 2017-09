Robu: Primaria nu face expertiza la poarta de intrare in oras de pe Aradului. Nu trebuie perturbate organele de ancheta

Vă reamintim, în timpul vijeliei devastatoare din duminica zilei de 17 septembrie, construcția uriașă de pe Calea Lugojului s-a prăbușit peste mașina unui tânăr de 24 de ani, care a murit pe loc. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și au început o anchetă, pentru a afla cum s-a putut prăbuși poarta de intrare în oraș, renovată acum doi ani la cererea primăriei, cu peste 50.000 de euro. Între timp, primarul Nicolae Robu dădea asigurări că lucrările de modernizare s-au făcut conform legii și că este vorba doar despre o „estetizare” a structurii.

În urmă cu câteva zile, consilierii locali PSD au anunțat că cer primăriei o expertiză la poarta de intrare de pe Calea Aradului, „estetizată” în același mod ca și cea de pe Calea Lugojului.

„Deoarece lucrările executate în 2015 în baza autorizaţiilor de construcţie nr. 1407 şi 1408 din 2014 şi începute în baza Ordinului de Începere a Lucrărilor din mai 2015, au avut soluţii tehnice identice pentru porţile din Calea Lugojului şi Calea Aradului, vă solicităm următoarele: să demaraţi de urgenţă procedurile de efectuare a unei expertize tehnice pentru verificarea structurii de rezistenţă a porţii de intrare de pe Calea Aradului şi/sau eliberarea unui certificat de urbanism şi autorizaţie de construcţie/desfiinţare. Factorul URGENŢĂ este imperios necesar a fi aplicat pentru a preîntâmpina repetarea unui tragic accident”, se arată în solicitarea depusă de Dan Idolu, liderul aleșilor PSD din Consiliul Local Timișoara.

Primarul Nicolae Robu evită să mai discute despre subiect, dar spune totuși că lasă anchetatorii să-și facă treaba. Vineri, edilul-șef a răspuns la întrebările adresate de jurnaliști, recunoscând că primăria nu face nicio expertiză la structura uriașă de pe Calea Aradului.

„Să le fie rușine pentru faptul că politizează totul, cu un politicianism penibil, jenant, și nenorocirile care au avut loc în acest oraș. Despre asta este vorba. Sunt instituții ale statului care trebuie lăsate să-și facă datoria, și și-o vor face, așa cum știu. Nu consilierii PSD sunt anchetatori. Noi vom face ceea ce considerăm noi că trebuie făcut și aici organele de anchetă au rolul cel mai important. Nu trebuie să vă spun eu ce vom face. Eu am spus-o și cu asta chiar voi răspunde cu tăcere în alte împrejurări, dacă mai este abordat subiectul. Eu vreau să las și îndemn pe toată lumea să lase organele de anchetă să facă ce vor. Și expertiză, și acolo, și la una pereche cu cea care s-a prăbușit, și absolut peste tot. Nu trebuie perturbate organele de anchetă. Cine face asta este un om incorect, iar eu sunt un om corect și las să se întâmple ceea ce consideră cei abilitați să facă anchete și ajut să se întâmple tot ceea ce cred de cuviință cei abilitați să facă anchete. Am spus că trebuie să facă expertiză dacă consideră de cuviință cei care fac ancheta. Nu face primăria în momentul de față expertiză. Nu am anunțat că facem. Dacă o vom face, vom anunța. Deocamdată nu facem noi nicio expertiză”, a explicat, vineri, primarul Timișoarei.

Vă reamintim că poarta de pe Calea Lugojului, „estetizată” cu peste 50.000 de euro de Primăria Timișoara, a căzut peste o mașină în timpul furtunii de la Timișoara, cauzând moartea unui tânăr de 24 de ani. La câteva zile de la eveniment, un consilier al primarului Nicolae Robu a lansat teoria că poarta ar fi căzut după ce ar fi fost lovită de un acoperiș. O concluzie certă va fi trasă doar după finalizarea anchetei în acest caz, polițiștii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă.

