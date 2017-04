Robu castiga un nou mandat de presedinte al PNL Timis, in urma unor alegeri presarate cu reprosuri

La alegerile județene care s-au desfășurat sâmbătă, la Centrul Regional de Afaceri, s-au înscris trei candidați pentru funcția de președinte al PNL Timiș: Nicolae Robu, Alin Nica și Alain Rus. Ultimul, însă, a fost descalificat deoarece, susțin cei care s-au ocupat de alegerile interne, nu ar fi membru PNL Timiș, ci PNL Caraș-Severin.

Astfel, marea bătălie s-a dus între Nicolae Robu și Alin Nica. Înaintea votului, Robu a susținut că viitorul președinte al PNL Timiș trebuie să fie ales pentru plusul pe care îl poate aduce partidului.

„Competitorii trebuie, însă, să dea dovadă că pun în prim-plan interesele partidului și nu ambiții, frustrări, ranchiuni sau alte mize personale. Competiția trebuie să fie nu între persoane pur și simplu, nu între tabere, ci între ce poate aduce fiecare competitor în termeni de plusuri partidului”, a spus Robu.

El a criticat în termeni duri colegii din filială care informează mass-media din ședințele Biroului Permanent Județean al PNL Timiș și a dat vina și pe aceștia pentru rezultatele proaste obținute de PNL în alegerile parlamentare.

De cealaltă parte, Alin Nica, primarul din Dudeștii Noi, a spus că PNL Timiș nu poate continua cu aceeași conducere care a dus la scorul dezastruos de la alegerile parlamentare.

„Vom alege să mergem în aceeași direcție și cu aceeași oameni care ne-au adus înfrângeri la alegerile locale și parlamentare sau dorim să încercăm ceva nou, să uimim, să surprindem în bine alegând un altfel de a face politică, mai aproape de cetățeni, de nevoile lor reale, reînviind spiritul și valorile liberale?”, s-a întrebat Nica.

Nemulțumiri au existat și în sală. Dănuț Groza, primarul din Sânnicolau Mare, a avut mai multe nemulțumiri legate de modul în care au fost aleși cei peste 400 de delegați prezenți în sală, susținând că aceștia au fost selectați după niște criterii pe care nu le înțelege.

„Ar trebui să recunoaștem cu toții că am pierdut ultimele două ture de alegeri, locale și parlamentare. Spunea cineva că Timișul are rezultat bun văzut de la București. Însă eu, din Timiș, vă spun că rezultatele au fost foarte proaste, față de potențialul pe care îl are acest partid. Poate ne explică cineva cum e posibil ca atâția ani, PDL a fost pe primul loc în județ, PNL pe doi și PSD pe trei. Iar când s-au aliat locul întâi cu locul doi, a câștigat PSD. Nu am înțeles asta și n-o să înțeleg și nu mi se pare corect să nu avem curajul și bărbăția să recunoaștem că s-au făcut greșeli”, a spus și Dănuț Groza.

Pentru funcția de președinte al PNL Timiș au fost invitați să voteze 434 de delegați, din care 406 s-au și prezentat, sâmbătă, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. În urma numărării voturilor, președinte al PNL Timiș pentru următorii patru ani a fost ales tot Nicolae Robu. El a obținut 255 de voturi din partea delegaților prezenți, în timp ce Alin Nica a obținut 142 de voturi. Nouă voturi au fost anulate.

În discursul de învingător, Robu a ținut să își atace în continuare adversarii, susținând că aceștia au trimis până în ultimul moment „SMS-uri de intoxicare”.

„Bucuria e umbrită de ceea ce s-a întâmplat lipsit de fair-play până acum.De aproape un an de când un mic număr de colegi, dar existent, ne-au făcut viața amară săptămână de săptămână. E umbrită de intoxicarea care a avut loc până în ultimul moment, cu acele SMS-uri date și aseară. Sper ca toți acei colegi care s-au dezonorat pe ei și partidul să ne arate că pot fi și altfel”, a spus Robu.

La final el și-a invitat colegii să voteze echipa de conducere propusă de el, Robu recunoscând că și el le-a trimis delegaților SMS-uri cu numele acestora.

UPDATE. Lista membrilor din viitorul birou de conducere al PNL Timiș

Prim-vicepreședinte (Domeniul Strategii Politice și Comunicare): Marilen Pirtea – 344 voturi

Prim-vicepreședinte (Domeniul Politici Publice): Gheorghe Nastor (145 voturi)

Vicepreședinți:

Cosmin Costa (251 voturi) – Departamentul pentru Politici Economice, Mediu de afaceri, Dezvoltare Regională și Fonduri Europene

Carmen Popescu (271 voturi) – Departamentul pentru Politici Sociale, Relații cu Sindicate, Patronate, Organizații Neguvernamentale și grupuri de cetățeni

Ciprian Bogdan (231 voturi) – Departamentul pentru Politici în Sănătate

Sorin Supuran (303 voturi) – Departamentul pentru Strategii și Relații Politice

Radu Lambrino (216 voturi) – Departamentul Imagine, Comunicare, Relații cu mass-media și Purtător de cuvânt

Cosmin Buboi (214 voturi) – Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu și Dezvoltare Rurală,

Dan Sarmeș (261) – Departamentul pentru Politici privind Administrația Publică, Justiție, Siguranță Națională, Ordine Publică și Siguranța Cetățeanului

Octavian Crețu (302 voturi) – Departamentul pentru Politici în Educație, Cercetare, Cultură, Culte, Minorități și Sport

Articole pe aceeași temă:

Alegeri PNL Timis: Nicolae Robu are doi contracandidati pentru sefia filialei judetene