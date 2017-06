Robu a descins la cea mai noua terasa din Piata Victoriei: Nu mai vreau un acvariu in centru

Edilul-șef a cerut explicații de la Urbanism și a aflat că nu există nicio autorizație. Tot ce aveau proprietarii era un certificat de urbanism, care spunea că trebuie să se înceapă demersurile pentru un Plan Urbanistic de Detaliu.

Viitoarea terasă, care beneficiază de o super-promovare pe rețelele de socializare, se conturează deja pe clădirea Modex. Muncitorii au reușit să ridice scheletul pentru marchiză, susține patronul, dar lucrările au fost stopate imediat ce primarul Nicolae Robu a descins pe teren cu un grup de polițiști locali.

„Sunt extrem de indignat să văd că aici, în zona zero a Timișoarei, lângă Operă, unde am avut acea monstruozitate, acel «acvariu», pe care l-am îndepărtat în primul mandat, apare acum o altă monstruozitate, de această dată la înălțime. Vedem cum se lucrează acum pe clădirea Modex, se face o construcție metalică întru sfidarea legii și întru sfidarea acestui oraș. Puțin mai devreme era aici și un utilaj cu un braț, dar văzând că vin cu polițiștii au fugit. S-a cerut un certificat de urbanism în 27 aprilie 2017, pentru amenajare terasă pentru alimentație publică. S-a eliberat acest certificat, în termen foarte corecți, scriindu-se, prin altele, «conformarea arhitectural-volumetrică se va face în baza unui PUD aprobat prin HCL». Nu s-a mai făcut nimic. A început construcția. Nu există PUD, nu există niciun fel de documentație, nu există nimic cerut de lege, dar, în schimb, se lucrează într-o veselie la construcție. Aseară (n.r. joi), pe la ora 10.30, am observat, am sunat la colegii de la Direcția de Urbanism, n-au putut să-mi răspundă la acea oră cu certitudine ce documente s-au eliberat, dar dimineață, la prima oră, am clarificat lucrurile”, a explicat Robu.

Edilul șef a cărat după el mai mult de zece polițiști locali, pentru a-i amenda fără discuții pe proprietari. S-a mers pe amenda maximă, de 10.000 de lei. Oamenii legii au cerut și oprirea lucrărilor și aducerea clădirii la starea inițială. La Modex se lucrează oricum pentru reabilitarea fațadei, pentru aceste lucrări fiind eliberată autorizație de construcție.

„Este aici o echipă consistentă de la Poliția Locală, care își va intra imediat atribuții. Vom aplica amenzile de rigoare, vom cere oprirea imediată a lucrărilor și aducerea clădirii la starea inițială în zona în care a început construcția aceea metalică hidoasă, în total dezacord arhitectural cu tot ceea ce este în jur. Cred că sunt întrunite toate condițiile și pentru o plângere penală. Cred că suntem în zona penală, având în vedere situl pe care ne aflăm. Există autorizație de construcție pentru reabilitarea fațadei și mai există o autorizație pentru intrarea în legalitate pentru niște amenajări interioare făcute de-a lungul timpului. De ce-și permit acești indivizi să facă lucruri în afara legii, întru sfidarea orașului și a oricăror norme de bun simț, pentru că 10.000 de lei pentru ei e o nimica toată. Trebuia să fie 100.000 de lei sau mai mult, să-i duci la ruină. Mie îmi este neplăcut să fac astfel de lucruri, dar vreau să fac o demonstrație de forță, să dau un semnal, că-n orașul acesta nu-și face nimeni de cap. Evident că în spate sunt oameni cu bani mulți, nu oricine ajunge să fie proprietar al unei clădiri cum e Modexul, lângă Operă. (…) Cine știe cine o mai fi pe tot traseul respectiv. Indiferent cine este în spate, trebuie să primească pedeapsa cât mai aspră”, a mai spus primarul.

Nicolae Robu i-a explicat câteva minute reprezentantul societății care amenajează terasa că nu îi permite nicicum să construiască încă un „acvariu” în centrul Timișoarei și că dacă s-ar chinui să facă rost de documentație pentru a intra în legalitate, nu-i va fi aprobată.

Certificatul de urbanism a fost cerut de Pegulescu Mihai, reprezentant Cooperativa Îmbrăcăminte, Cooperativa Modex Grup, Cooperativa Igiena, Cooperativa Încălțămintea, Cooperativa Colortex, Cooperativa Spot.