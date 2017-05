Revolution da drumul la distractie. Se pregateste o super petrecere de incalzire

Petrecerea va avea loc joi, 18 mai, de la ora 21, La Căpițe. În atenția publicului se va afla Desert Mountain Tribe și S-T-Phan.

„Desert Mountain Tribe este un trio alternative rock din Londra care a demonstrat încă de la început că merită toată atenția publicului de profil. În 2014, formația a lansat primul EP, material care a avut parte de succes nu doar în UK, ci și în Europa. După un turneu reușit, Desert Mountain Tribe a lansat albumul «Either That or The Moon», în 2016. Din nou, a avut o primire extrem de bună atât din partea publicului, cât și din partea criticilor. Astfel, a ajuns în atenția radiourilor din SUA, membrii trupei fiind invitați să urce și pe scenă, peste ocean. Seara va continua cu o prestație din partea lui DJ S-T-Phan. Artistul propune o combinație excelentă de beat-uri «old school» cu accente de jazz și blues. S-T-Phan are o singură misiune, să facă inimile oamenilor să bată pentru câteva ore pe același vibe”, au transmis organizatorii.

Biletul la eveniment costă 15 lei. Mai mult, primele 100 de persoane care vin la warm-up party și prezintă abonamentul la Revolution Festival, vor beneficia de intrare gratuită.

Anul acesta Revolution are loc în perioada 1 – 3 iunie. Festivalul va avea parte de trei zile de distracție non-stop în care se regăsesc: activități, concerte live și petreceri.

Biletele la Revolution se pot cumpăra de aici.