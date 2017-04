RATT chiar isi face cartier rezidential. Consilierii locali au fost de acord cu studiul de oportunitate

Conducerea RATT vrea să ridice șapte blocuri cu câte zece etaje, să amenajeze o parcare supraterană, spații verzi și locuri de joacă, pentru a-i fideliza pe șoferi.

Dacă la ședința de consiliu de luna trecută a ieșit scandal în consiliul local, de data aceasta aleșii nu au mai fost atât de vocali.

Singurul care a mai avut ceva de spus a fost Daniel Idolu, din partea PSD, care a ținut să-și întărească punctul de vedere: RATT nu are bani și nici nevoie de locuințe de serviciu pentru angajați.

„Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, pe care l-am aprobat, RATT funcționează în regim semi-autonom, însă nu este o companie independentă. Mijloacele de transport în comun sunt achiziționate de către primărie și date în concesiune către RATT. Aproape 60% din veniturile companiei sunt subvenții de la primărie, pe 2017. Sigur, pentru servicii cu caracter social. RATT are 60 și ceva de milioane de lei datorii către furnizori. (…) Este foarte clar că acest model economic nu funcționează, dar RATT vrea să devină un mare investitor imobiliar. Construirea a 390 de apartamente în cadrul unui complex rezidențial considerăm că nu este o urgență. RATT are undeva la 420 de șoferi și vatmani”, a atras atenția Daniel Idolu.

Reprezentanții primăriei și consilierii locali din partea PNL au încercat să îi explice alesului PSD că este vorba doar despre un studiu de oportunitate. Mai mult, alesul municipal Simion Moșiu, a ținut să precizeze că nu RATT va face investiția. El consideră, printre altele, că și Poliția Locală ar merita un bloc, pentru a le oferi locuințe de serviciu angajaților.

„Este doar un studiu de oportunitate. Eu consider că un bloc merită RATT, unul Poliția Locală și tot așa. RATT vine cu terenul, dar investiția, haideți să fim serioși, nu este a RATT”, a spus Moșiu.

Studiul de oportunitate pentru construire locuințe de serviciu și servicii suport în regim S+P+10E+Er de către Regia Autonomă de Transport Timișoara a fost adoptat în Consiliul Local Timișoara, cu 16 voturi „pentru”, 3 împotrivă și o abținere.

Vă reamintim, conducerea RATT propune construirea unui cartier cu șapte blocuri de câte zece etaje, cu parcare supraterană, spații verzi și loc de joacă, pentru a-i fideliza pe șoferi. Terenul pe care ar fi ridicat cartierul se află pe strada Stan Vidrighin nr. 2, aparține primăriei, dar de câțiva ani buni este administrat de RATT.

De ce această idee? Din cauza deficitului mare de șoferi, care pleacă fie în mediul privat, fie să lucreze în străinătate, din pricina salariilor mici, explică cei de la RATT. Regia nu poate crește salariile, pentru că nu îi permite Legea bugetului național, așa că aceasta a fost, în viziunea directorului Ioan Goia, singura soluție. Potrivit lui Goia, RATT nu are conducători auto sau vatmani de rezervă. Are un șofer la un autobuz, de exemplu: sunt 85 de autobuze și 85 de șoferi. Și asta numai la autobuze, deficitul per total este de 60 de șoferi, ne-a dezvăluit șeful regiei.

Construcția viitorului cartier este estimată la 11 milioane de euro, din calculele celor de la RATT. Un bloc ar urma să coste 1,5 milioane de euro, estimativ.

„Cele șapte blocuri înseamnă 390 de apartamente. Înseamnă în jur de 1,5 milioane de euro pe bloc. Într-un buget multianual, doi, trei sau patru ani, o să facem estimările când ajungem la fază… atunci o să stabilim modul de finanțare. Legea are două componente, spune că finanțarea se poate face de la bugetul de stat, de la bugetul local sau instituțiile, pentru salariații proprii, pot folosi bugetul propriu”, explica, la ședința trecută, Ioan Goia.

