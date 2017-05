Protestul angajatilor Ministerului Finantelor continua pentru a treia zi consecutiv, dar se va lucra cu publicul

Peste 15.000 de oameni care lucrează în structurile din cadrul Ministerului Finanțelor în întreaga țară protestează și miercuri împotriva noii Legi a salarizării unice, acuzând că în urma aplicării acesteia nu vor obține venituri majorate. „Ne cerem scuze contribuabililor pentru situația neplăcută din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice”, au anunțat reprezentanții sindicatului Sed Lex. Conform acestora numărul de angajați care se alătură protestului este în creștere. Totuși, la Timișoara angajații de la Finanțe au decis să lucreze cu publicul.

„S-a decis continuarea protestului, dar se va lucra cu publicul. Din respect pentru contribuabili și pentru că am fost anunțați că astăzi se vor purta negocieri la minister am decis să continuăm sub forma unei greve japoneze”, ne-a declarat Virginia Duțu, lider sindical în cadrul Direcției de Finanțe Timișoara.

Situația este asemănătoare și la Vamă, se lucrează cu publicul. În cursul zilei de miercuri era programată și o întâlnire între reprezentanții lucrătorilor din Finanțe cu ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan și se speră la ajungerea la un numitor comun între angajați și guvern.

