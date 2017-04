Protest la RATT! Cativa angajati nemultumiti de salarii ies in strada

Sindicatul Independent Armonia din cadrul Regiei Autonome de Transport Timișoara a obținut autorizație de protest de la Comisia de ordine publică a primăriei pentru ziua de joi, 27 aprilie, între orele 15-17, în scuarul de pe Take Ionescu nr. 56, pentru „adunare publică – protest în legătură cu nemulțumirile salariaților”. Cererea pentru obținerea autorizației a fost depusă în 30 martie, de Savin Dumitru.

Tion.ro a luat legătura cu reprezentantul celui mai vechi sindicat din cadrul RATT, Vasile Pașca. Pașca este liderul Sindicatului Transportatorilor RATT și spune că nu demult a negociat cu conducerea regiei pentru cei aproximativ 700 de angajați pe care îi reprezintă.

„Am auzit și eu de protest, este făcut de un sindicat mai nou înființat. Ei se comportă ca o sectă, se întâlnesc pe la case voiajere, nu sunt de acord cu nimic. Negocierile cu conducerea au trecut, au fost niște negocieri destul de bune, am obținut creșteri salariale de câte 200 de lei de om, orele suplimentare pentru șoferi și vatmani se plătesc dublu, le aveam la 75%, am obținut și primă bună de Paști, de 650 de lei, plus alte măruntaie, care înseamnă tot bani. Colegii noștri din noul sindicat nu sunt de acord cu nimic, ei nu au semnat contractul, că nu sunt reprezentați de noi. Diferența între noi și ei este că noi avem vreo 700 de membri în sindicat, ei au vreo 30. Acești oameni au fost membri de sindicat la noi și nu au făcut altceva decât să ne dea în judecată. Văzând că nu au control și-au făcut sindicat, apoi ne-au dat în judecată și ne-au contestat”, a explicat, pentru tion.ro, Vasile Pașca, liderul Sindicatului Transportatorilor din cadrul RATT.