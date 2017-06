Pronat sarbatoreste mutarea in noua locatie din Parcul Industrial Sanandrei, mai mare si mai adaptata nevoilor de dezvoltare ale companiei

La inaugurarea Parcului Industrial Sânandrei a participat întreg Boardul Artemis Holding, Ambasadorul Elveției în România – Excelența Sa Dl. Urs Herren, precum și înalte oficialități ale Consiliului Local din Sânandrei și a orașului Timișoara.

Grupul Artemis Holding, cu sediul în Elveția, deține Grupul Franke, Real Estate Group, Feintool Group și este prezent pe piața din România de 10 ani, cu investiții în peste 170 de hectare de teren în vestul țării, orientate pe proiecte industriale.

Primii beneficiari ai soluțiilor oferite de Artemis în cadrul Parcului Industrial Sânandrei sunt reprezentanții firmei Pronat, cunoscută deja pe piața produselor BIO pentru calitatea produselor și a serviciilor oferite.

PRONAT SRL este de mai bine de 7 ani importator și distribuitor autorizat și certificat pentru produse naturale și BIO (alimente, cosmetice și aparate). În cei 7 ani de activitate, firma a schimbat deja de două ori locația, iar acum s-a mutat în ce-a de-a treia locație, mai mare, mai modernă și cu mai multe facilități, mai adaptată nevoii de dezvoltare a companiei.

Pronat sărbătorește astfel mutarea sediului și depozitului într-o locație industrială care ajută compania să își crească planul de afaceri:

„Locația veche nu ne mai permitea o dezvoltare și atunci am căutat alte variante. Am văzut parcul industrial și am fost primii care am impulsionat ca lucrurile să se întâmple. Având în vedere că avem o suprafață generoasă, chiar excedentă în momentul acesta, ne-am gândit să-l umplem cât mai repede și una dintre variantele la care lucrăm acum este pe segmentul băuturilor bio. Vom fi, practic, probabil singura locație din Timișoara care va vinde apă la ladă, vom plăti înapoi bani pentru sticlele goale, va fi un sistem de tip recycling. Băutura o vom vinde și din aceasta locație, din depozit. De asemenea, toată gama noastră de produse poate fi găsită și online, pe site-ul www.scufita-rosie.ro. Este practic partea noastră de retail, sunt produsele expuse pentru clientul final, la fel cum le găsesc și în magazin”, spune Emanuel Popa, director general Pronat.

Pronat își va depozita marfa în noua locație din Parcul Industrial Sânandrei și tot aici va începe procesul de ambalare a unor produse. De asemenea, pentru că spațiul o permite, Pronat va deschide aici și o unitate de măcinare, de făcut fulgi, de făcut faină integrală, de mixare și de cântărire.

In noua locație funcționează sediul, depozitul și birourile firmei Pronat, pe lângă cele 2 magazine de prezentare din Timișoara și Arad:

Magazinul Scufița Roșie din Timișoara, aflat în Bega Shopping Center, parter,

Magazinul Pronat Market din Arad, aflat în Centrul Comercial Ziridava, parter.

Toate produsele naturale si BIO distribuite de Pronat sunt disponibile și pentru comenzi online pe platforma www.scufita-rosie.ro.

În prezent, Pronat are aproape 100 de furnizori atent selecționați din UE și din afara UE și peste 350 de parteneri recurenți din toată țara. Firma este cunoscută pentru comerțul bio specializat și are legături de afaceri cu lanțurile internaționale de magazine precum Kaufland, Auchan, Billa, Mega Image, etc.

