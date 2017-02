Printul Danemarcei, Subcarpati si o poveste mereu actuala. Hamlet, la Teatrul National Timisoara

Pentru cei care nu au apucat să vadă până acum producția „Hamlet” în regia Adei Lupu Hausvater, dar și pentru cei care vor să revadă spectacolul, Teatrul Național din Timișoara a pregătit încă o reprezentație de neratat. Evenimentul are loc marți, 14 februarie, de la ora 19, în Sala Mare a teatrului.

În fața publicului se aduce un spectacol special care unește perfect „vechiul” și „noul”, un spectacol care aduce în prim-plan celebra replică „ A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea”.

„Ideea montării lui Hamlet în imediata realitate mi-a apărut în momentul în care am făcut cunoștință cu Bean, înaintea unui concert Subcarpați, lângă Teatrul Național, în mijlocul publicului din ce în ce mai numeros care venea să-i asculte cântând. Am făcut cunoștință cu un om frumos, autentic, un om normal, calitate pe care o caut în jurul meu și pe care nu întotdeauna o găsesc. Începe concertul. Pe scenă, el continuă să rămână la fel, alături de întreaga trupă. Muzica lor devine un demers personal, la fel de autentic. Atunci m-am întrebat dacă nu cumva publicul din jur are nevoie de propriul lui Hamlet și mi-am dat seama că piesa lui Shakespeare este contemporană cu mine și cu oamenii din jurul meu, câtă vreme și Hamlet este doar un om tânăr, normal, pus în situații anormale”, declară Ada Lupu Hausvater, regizorul spectacolului.

Astfel s-au pus bazele spectacolului care reunește actorii: Matei Chioariu, Ion Rizea, Claudia Ieremia, Marius Andrei Alexe (Bean), Doru Iosif, Victor Manovici, Ramona Dumitrean / Cristina König, Flavius Retea, Cătălin Ursu, Bogdan Spiridon, Adrian Jivan, Florin Ruicu, Costel Tovarnițki, Raul Bastean, Valentin Popescu, Benone Viziteu, Romeo Ioan, Claudiu Dogaru, Ionuț Iova și Marius Lupoian. Desigur, muzica producției este realizată de Subcarpați. Textul piesei a fost tradus și remixat de Ștefan Peca.

Biletele costă între 30 și 50 de lei și pot fi cumpărate online.

Foto: Teatrul Național Timișoara

Video: Vimeo