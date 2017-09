Primarul Robu promite iarasi cel mai tare aquapark din S-E Europei, la Timisoara: Dam drumul la SF

În 2015, edilul-șef spunea că „ori facem cel mai tare aquapark, ori nu-l mai facem”. Erau trei variante de amplasament: Timișoara, Dudeștii Noi sau Moșnița Nouă. Se vorbea încă de atunci despre un studiu de fezabilitate, decizia realizării acestuia fiind luată încă de la începutul anului de consilierii locali.

Un an mai târziu, în martie 2016, într-o audiență live pe Facebook, tot primarul Nicolae Robu le transmitea timișorenilor că nu se va face un aquapark în Timișoara, pentru că nu este eligibil un astfel de proiect pe fonduri europene.

Robu s-a răzgândit din nou. A anunțat, vineri, că dă drumul studiului de fezabilitate pentru un parc acvatic în Timișoara, chiar dacă Uniunea Europeană nu ne dă bani pentru așa ceva. Investiția ar urma să fie făcută cu bani de la bugetul local, estimările fiind că ar fi nevoie de maximum 15 milioane de euro.

„Vreau să facem unul pe banii noștri, pentru că noi nu suntem finanțabili pe fonduri europene pentru astfel de obiective. Oradea a putut să facă, pentru că avea, într-o anumită zonă a orașului, un areal cu statut de stațiune și în stațiuni se pot face astfel de dezvoltări pe bani europeni. Timișoara nu are un astfel de areal cu statut de stațiune pe teritoriul său. O să vedem unde, locurile potențiale sunt ori Mehala, ori zona Aeroportului Cioca, ori undeva înspre Pădurea Bistra (n.r. zona Moșnița), nu știm încă unde. Urmează să facem și eu și niște colegi niște deplasări pe teren, înainte de a face tema de proiectare care va fi scoasă la lictiație pentru SF. Dacă spun că facem, facem. Nu puteam mai devreme, pentru că orașul trebuie modernizat în ceea ce privește infrastructura sa de mobilitate. 50 de ani nu s-a facut niciun pod pasaj bulevard. Evident ca nu e usor sa remediezi tot ce nu s-a facut de-a lungul a 50 de ani. Așa a fost să fie să asum eu această dezvoltare în forță”, a explicat vineri edilul-șef.

Nu se știe exact unde va fi amenajat aquaparkul, însă este clar că se va face și că va fi cel mai tare din sud-estul Europei. Chiar mai tare decât cel de la Szeged sau decât cel de la Oradea. Și va fi gata până când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană.

„Acesta chiar va fi cel mai tare din această parte de Europă. Va fi mult mai tare decât cel de la Szeged. Îl avem în mod sigur până în 2021. Estimez că cel târziu în 2020 va fi inaugurat. Tehnologiile de realizare a așa ceva sunt destul de bine puse la punct și cred că într-un an, maxim un an și jumătate, se poate realiza. Dacă lucrurile vor merge bine cu licitațiile, atunci poate chiar în 2019 va putea fi finalizat. Între timp lumea a evoluat. Tehnologiile sunt mai bine puse la punct, să ne înțelegem, nu înseamnă că noi nu facem după modelul Szeged. Are părți bune și părți slabe, am fost acolo. Mie îmi place mai mult cel de la Oradea decât cel de la Szeged. Chiar dacă în interior, la Szeged găsești mai multe lucruri, îmi place mai mult gândirea, concepția de la Oradea, care e inspirată după Aqua World Ramada Budapesta. Vor fi și multe bazine, și un sistem de tobogane cum nu o să mai găsiți niciunde în zonă. Și alte lucruri, pe care nu le spun acum, tiroliană, etc. Din ce-am văzut în diverse locuri m-am inspirat, nu dintr-un singur loc”, a mai spus Robu.

Potrivit edilului-șef, pentru punerea în practică a unor proiecte municipalitatea ar urma să ia un credit.

„Cu veniturile noastre proprii îl facem, eu am mai spus că asumăm obiective foarte mari pentru că vrem să facem și un împrumut bancar. Suntem la o rată de îndatorare cred că cea mai mică din țară. Vom lua un credit bancar, eu am cerut deja Direcției Economice să pregătească asta. Discutăm de sume în jurul valorii de 10, până în 15 milioane de euro, deocamdată. În studiul de fezabilitate se va spune exact, asta e valoarea plafon”, a completat primarul.

Dacă totul va merge cum trebuie și nu vor fi probleme la licitații, edilul Timișoarei crede că amenajarea acestuia ar putea începe în a doua parte a anului 2018.

Foto: termalfurdo.hu

Foto ext: Facebook/Nicolae Robu