Primarul Nicolae Robu promite un nou pod peste Bega in Piata Traian inca din 2018

Timişorenii vor beneficia de acces mai uşor dinspre zona Baader şi Take Ionescu spre Piaţa Traian odată cu finalizarea lucrărilor la cel mai nou pod care va fi construit de municipalitate peste Bega. În fapt, va fi vorba despre două poduri, soluţia arhitectonică şi tehnică aleasă propunând două treceri, una exclusiv pentru traficul rutier, respectiv o pasarelă destinată traficului pietonal şi pentru biciclete. Proiectul a fost realizat şi plătit de către dezvoltatorul imobiliar care ridică un nou cartier de locuinţe şi spaţii office pe locul fostei fabrici ILSA. Lucrarea va fi donată către primărie, care se va ocupa integral de finanţarea şi construcţia celor două poduri. Lucrarea este una mai complexă, presupune realizarea unui nou bulevard, parte a inelului 2 de circulaţie a Timişoarei, care va lega strada Baader de Piaţa Traian şi mai departe spre sensul giratoriu de pe strada Pestalozzi. Pasarela va avea o coborâre specială spre mal, sub forma unui amfiteatru, iar la capătul acesteia va fi şi o staţie de vaporetto.

„Proiectul face parte din inelul doi, podul va asigura legătura spre sensul giratoriu de pe strada Pestalozzi, şi va închide acest inel în zonă. Circulaţia va fi mai uşoară şi va asigura legătura dinspre intrarea în oraş de la aeroport şi autostradă, iar de aici traficul se va distribui către centru şi nord. Finanţarea proiectului a fost realizată de către ISHO, iar acesta va fi donat la primărie. De asemenea, bucata de bulevard din cadrul complexului va făcută pe banii dezvoltatorului şi va fi donată municipalităţii. Noul pod va asigura o conectivitate bună între două zone istorice, Piaţa Unirii cu Piaţa Traian”, a declarat Ovidiu Şandor, dezvoltatorul proiectului imobiliar nou din zonă.

Bogdan Zaha, arhitectul proiectului, spune că noul pod şi pasarela vor aduce un plus de frumuseţe pentru întreaga zonă.

„Noul pod şi pasarela vor fi un punct de atracţie pentru zonă din orice punct te vei uita. Accesul la pontonul de vaporetto va fi un loc de discuţii, oamenii vor putea să se oprească la fe ca şi într-un amfiteatru. De asemenea, se va putea sta pe mal”, a declarat Zaha.

Desigur, cel mai fericit pentru realizarea proiectului a fost primarul Nicolae Robu, municipalitatea fiind scutită de timp şi bani cheltuite pentru realizarea acestuia .

„Noi am fost scutiţi de cheltuiala conexă şi de timpul consumat pentru proiect, am apreciat disponibilitatea nu numai de a se dona o parte din acest teren valoros, ci de a amenaja acea porţiune de bulevard. Lucrarea se adaugă la ceea ce am făcut deja pe inelul 2. Vom avea continuitate când vom face şi podul Jiul şi va fi legat la inelul 2”, a declarat edilul şef.

Robu spune că momentul demarării licitaţiei depinde de momentul când proiectul va fi gata şi va fi predat primăriei.

„În funcţie de momentul în care ne va fi predat vom lansa licitaţia în vederea execuţiei. Poate nu în 2017, dar cu certitudine în 2018 devreme. Aş fi bucuros să şi începem construcţia. E bine şi în 2018, noi ne dori să îl şi terminăm în acel an”, a mai subliniat Robu.

Problema predării a fost tranşată de Ovidiu Şandor.

„În octombrie predăm proiectul cu cele două poduri, cu bulevardul de la strada Baader şi conectarea la sensul giratoriu. Porţiunea de bulevard pe terenul nostru suntem în autorizare, sunt avize în curs de obţinere, anul viitor finalizăm partea noastră”, susţine Şandor.

Cei care au proiectat lucrarea spun că în opt luni această structură poate fi terminată, au fost folosite idei cu structuri modulare, cu execuţie facilă. Dacă inginerul care s-a ocupat de partea de structură spune că probleme ar putea fi la pasarela pietonală, el a apreciat că durata de execuţie ar putea fi între opt sau 12 luni, în funcţie de materialele şi structurile de construcţie disponibile. Desigur, arhitectul podului susţine că nu sunt niciun fel de probleme suplimentare.

Valoarea proiectului a fost apreciată de Ovidiu Şandor la 150.000 de euro, despre etapa de realizare, nici el, dar nici Robu nu s-au hazardat să dea o estimare.

„Nu este cel mai ieftin pod, dar sigur nu va fi unul scump”, a spus Şandor.

Ceea ce este sigur este că primăria va avea fondurile necesare atât pentru noul pod de la Jiul, dar şi pentru cele două de pe strada Take Ionescu.

Foto: isho.ro