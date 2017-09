Premierul Mihai Tudose a ajuns la Timisoara, dupa vijelia de duminica

Mihai Tudose nu a avut nimic de spus înainte de începerea ședinței, el dorind să vadă ce spun autoritățile timișene despre dezastrul lăsat în urmă de furtuna de duminică. La Comitetul pentru Situații de Urgență participă și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, dar și șefii principalelor instituții din județ.

UPDATE. Premierul Mihai Tudose a pus tunurile pe Enel, de la Timișoara. Promite ajutoare pentru școli și spitale

Premierul Mihai Tudose a participat la Comitetul pentru Situații de Urgență de la ISU Banat. La ieșire, a vorbit despre incompetența celor de la Enel, care nu au reușit încă să-și rezolve problemele cu rețelele din mai multe localități din Timiș.

„Cei de la Enel, îngrozitori. Nu se poate așa ceva. Astăzi încercau să explice că ei fac tot ce pot și că muncesc, dar mai durează câteva zile. Nu se poate așa ceva… Problemele mari sunt și în Timiș, pe infrastructura rutieră mai sunt încă trenuri care merg cu locomotive care merg cu locomotive diesel, nu electrice. Și numai cât am trecut să văd prin oraș, orice copac căzut care ocupă mai mult de jumătate din carosabil reprezintă o problemă. Problemele mari sunt cu repunerea sub tensiune a localitățior. Am văzut un tabel la Enel care spunea că 28 de localități nu au curent, nu știu ce înțeleg ei prin localități, eu prin localități înțeleg sat. Sunt 254 de sate astăzi în Timiș care nu sunt alimentate, ceea ce este înfiorător. Nu e curent la școală, la spital, la dispensar. În multe dintre localități lipsa energiei electrice atrage după sine instantaneu și lipsa de alimentare cu apă potabilă, că nu merg pompele și de aici încolo o mare poveste. Sunt școli care nu au pătimit din cauza vântului fizic, dar acum nu au curent și apă potabilă”, a declarat Tudose, la Timișoara.

Premierul spune că miercuri vor fi emise hotărâri de guvern pentru ca toate unitățile de învățământ sau spitalicești să poată beneficia de reparații cu bani de la bugetul de stat.

„Din ce informații avem, din punctul meu de vedere, cred că toată lumea s-a mobilizat exemplar. Unul dintre motivele pentru care suntem împreună aici este acesta: toată lumea se mobilizează acum să facă proiecte de hotărâri pentru acordarea de despăgubiri în caz de calamitate și chiar dacă nu vor fi toate gata mâine, vom intra în tranșa a doua, peste o săptămână, peste două săptămâni. Dar până mâine va trebui ca tot ce înseamnă școală, grădiniță, spital, utilități publice să fie pe hotărâre de guvern ca miercuri guvernul să dea banii”, a precizat Mihai Tudose.

Cât despre calamități, premierul României spune că nu poate da o lege care să interzică furia naturii.

„Nu putem interzice prin lege fenomene meteo periculoase, putem să facem tot ce putem ca oamenii să fie informați când vin și apoi să acționăm”, a mai spus acesta.

