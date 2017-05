Politica versus locuri de parcare. Consilierii PSD au picat un proiect pentru viitoarea parcare supraterana de pe Oituz

Așa cum tion.ro vă anunța în urmă cu câteva zile, reprezentanții municipalității au emis un proiect de hotărâre privind „propunerea de schimbare a destinației imobilului în care funcționează Colegiul Tehnic «Dimitrie Leonida», în vederea trecerii acestuia din domeniul public al Municipiului Timișoara și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru Universitatea de Vest Timișoara”.

Primarul Nicolae Robu ne spunea că și Universitatea de Vest ar urma să ia o decizie asemănătoare, pentru cedarea fostei popote de pe Oituz, urmând ca cei din minister să facă schimbul de proprietăți. În acest fel nu ar mai fi nevoie de evaluări, ne dezvăluia Robu.

Proiectul a ajuns, luni, pe mesele consilierilor locali, dar a stârnit nemulțumiri printre aleșii PSD.

„A avut loc o discuție la Ministerul Educației și s-a convenit pe această formulă. Săptămâna trecută am insistat să avansăm, că am văzut că lucrurile stau pe loc, ni s-a transmis de la Ministerul Educației că avem nevoie urgent de această hotărâre și că de o hotărâre similară este nevoie din partea Senatului Universității de Vest. Mai departe lucrurile vor merge la guvern. Avem nevoie de această parcare, pentru că alte terenuri nu există în zonă”, le-a explicat Robu consilierilor.

Alesul PSD Daniel Idolu a ținut să atragă atenția asupra faptului că nu a văzut niciun aviz de la Inspectoratul Școlar Timiș pentru cedarea clădirii în cauză.

„Nu există aviz de la Inspectoratul Școlar! Decât să ne trezim mai târziu ca și cu vaporetto, că nu le putem folosi, haideți să o luăm într-o ordine firească. Noi vrem să utilizăm așa cum am spus căminele școlare în alte situații, nu să le lăsăm în paragină. Haideți să facem pașii logici, nu punem carul înaintea boilor”, a precizat Idolu.

Primarul Nicolae Robu a încercat să le explice aleșilor social democrați că există avize și că a vorbit personal cu inspectorul școlar general de Timiș.

„Dacă vrem să se construiască acea parcare, hai să votăm pentru orice demers care pune la dispoziția primăriei a unui teren unde ea să poată fi construită. Tot vorbiți de vaporașe, știți foarte bine că am adus 6 milioane de euro orașului cumpărând vaporașele. Dacă nu le cumpăram, pierdeam 6 milioane de euro. (…) Am discutat personal cu doamna inspector general Aura Danielescu despre nevoia acestui aviz, am invitat-o la mine să stabilim niște angajamente ferme. Noi transmitem la Ministerul Educației disponibilitatea consiliului local de a se face acest schimb. Statul redistribuie apoi, dă primăriei printr-o hotărâre de guvern domeniul Oituz-Popa Șapcă și dă Universității de Vest domeniul CFR”, le-a spus Robu.

În cele din urmă proiectul a fost supus la vot, însă avea nevoie de 18 voturi pentru a fi adoptat, fiind unul de patrimoniu. S-au dat doar 17 voturi „pentru”, iar șase consilieri s-au abținut, aceștia fiind câțiva din PSD: Daniel Idolu, Sorin Ionescu, Ioan Mateescu, Lucian Taropa, Ioan Szatmari și Gabriela Popovici. Alesul social democrat Ion Ardeal Ieremia a votat „DA”, iar colegul său Octavian Mazilu a spus că nu i s-a înregistrat votul.

Executivul Primăriei Timișoara și consilierii locali au verificat apoi cum s-a votat. Primarul Nicolae Robu i-a acuzat din nou pe aleșii social democrați că boicotează Timișoara.

„Este încă o dovadă de fariseism. Domnule Idolu, apreciez creșterea cu 2% în 10 ani a numărului de pasageri de la aeroport, faceți un management extraordinar, văd că vreți să duceți Timișoara pe același trend descendent. Vă «mulțumesc» pentru tot ce faceți pentru acest oraș. Veți fi taxat, veți vedea cum vă vor trata timișorenii pentru acest boicot ordinar”, a răbufnit Robu.

Idolu a mai ținut să precizeze doar că vrea ca aparatul primăriei să facă rost de toate avizele necesare și că, atunci când va vedea toate avizele, va vota acest proiect.

„Ce, acum am aflat că nu avem locuri de parcare?”, a conchis Idolu.

Proiectul de hotărâre spunea, de fapt, că „se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului teren și construcții care aparțin Colegiului Tehnic «Dimitrie Leonida», situat în str. Dunărea nr. 9, proprietate publică a Municipiului Timișoara, cu destinația de unitate de învățământ preuniversitar de stat, în spațiu pentru desfășurarea activității de învățământ universitar de stat a Universității de Vest Timișoara” și „se aprobă trecerea imobilului construcții și teren în care funcționează Colegiul Tehnic «Dimitrie Leonida», situat în str. Dunărea nr. 9, din domeniul public al orașului și din administrarea CLT în domeniul public al statului român și în administrarea Ministerului Educației pentru UVT”.

Un articol foarte important spune că prevederile primelor două articole „vor intra în vigoare după emiterea avizului Colegiului Tehnic «Dimitrie Leonida», Inspectoratului Școlar Județean Timiș și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, de schimbare a destinației imobilului și/sau a hotărârii de guvern privind trecerea imobilului construcții și teren, situat în str. Oituz nr. 4C, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Municipiul Timișoara se obligă să asigure spații corespunzătoare pentru desfășurarea activității școlare a Colegiului Tehnic «Dimitrie Leonida»”.

De asemenea, „se solicită, cu acordul UVT, în vederea realizării Obiectivului de investiții Parcare publică în str. Oituz nr. 4C, Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Timișoara str. Oituz 4C, aflat în proprietatea Universităţii de Vest Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Predarea/primirea imobilelor se va face prin procese verbale de predare/primire încheiate între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara”, se mai arată în conținutul proiectului de hotărâre.

