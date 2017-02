Pobleme la centrul de copii si juniori al ACS Poli Timisoara. A fost schimbata conducerea

Deşi are nevoie de forţe proaspete, de juniori din pepiniera proprie, ACS Poli nu reuşeşte să rezolve problemele de la centrul de copii şi juniori. Nu vorbim despre fotbalişti tineri, de certă valoare, pierduţi din diferite motive, ci de detalii organizatorice. Părinţii copiilor care se antrenează aici, fără să plătească nicio taxă, se anunţă nemulţumiţi de situaţia existentă şi de schimbări dese de antrenori.

Conducerea clubului timişorean a reacţionat şi a luat o serie de măsuri.

„Era timpul să punem piciorul în prag, să impunem un regulament. În concluzie, în urma şedinţei Consiliului Director am decis efectuarea unor schimbări în cadrul clubului. Astfel, domnul Aurel Şunda a fost schimbat din funcţia de conducere a centrului de copii şi juniori şi trecut în cadrul departamentului sportiv. Domnul Adi Stoicov a fost numit la conducerea centrului, iar pe funcţia pe care el a avut-o, de antrenor la echipa a doua, a fost adusă altă persoană. Este vorba despre Victor Collins, un antrenor tânăr”, am aflat de la Sorin Drăgoi, preşedintele ACS Poli Timişoara.

El a motivat situaţia apărută prin existenţa unor nemulţumiri la nivelul părinţilor copiilor. Drăgoi spune că a avut loc o şedinţă la care au participat peste 100 de părinţi, discuţiile referindu-se la schimbări dese ale tehnicienilor, la modul în care Şunda ar fi gestionat situaţia existentă. Totuşi, preşedintele clubului a evitat să ofere motive clare legate de motivarea deciziei, spunând doar că „e nevoie de un regulament de ordine interioară la care să adere şi părinţii”. El a mai precizat că nu se vor schimba grupele de copii, iar deciziile legate de numirea antrenorilor se vor lua de către club şi nu de către părinţi, în funcţie de dorinţele părinţilor copiilor.

Adi Stoicov lasă în urmă, cel puţin momentan, echipamentul de antrenament şi trece pe o funcţie superioară, administrativă.

„Este o onoare pentru mine. Sper să aduc o îmbunătăţire a calităţii centrului, să avem performanţe cât mai bune şi să creştem juniori de valoare, care să ajungă la echipa mare şi să facă parte din lot. Este o muncă total diferită”, a declarat Stoicov.

La rândul său, el a insistat că trebuie stabilit un regulament clar de desfăşurare a activităţii la acest centru şi că „părinţii trebuie să înţeleagă că antrenorii sunt numiţi de club, în funcţie de nevoile acestuia, şi nu de către părinţi”.

Din toată ecuaţia administrativă realizată de ACS Poli cel mai bun rezultat este aducerea unui antrenor nou la echipa a doua. Este vorba despre o persoană tânără, timişorean la origine, dar care a jucat fotbal şi a antrenat doar afară. Victor Collins şi-a început cariera în Canada, iar de tânăr a trecut la un cunoscut club scoţian, Hibernians, unde a şi jucat la juniori. O serie de accidentări au afectat cariera sa de fotbalist şi a activat ulterior la echipe din Canada, Germania, Olanda şi Irlanda. În ultima dintre ţări a început şi activitatea de antrenor, având deja o experienţă de trei ani în domeniu, cu rezultate bune în ligile a doua şi a treia din Irlanda. Împreună cu soţia sa a decis să revină la Timişoara, astfel că şi-a trimis CV-ul la clubul alb-violet, unde propunerea lansată a fost acceptată.

„Mulţumesc pentru această şansă noului meu club. Sunt plecat de mult timp în străinătate, vin cu altă mentalitate, am activat în ţările în care fotbalul e practicatla nivel înalt. În 2012 am suferit o accidentare şi am decis să devenit antrenor. Sper că pot să aduc un plus la club. Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu am niciun obiectiv stabilit, dar îmi propun să ajungem pe primelel locuri ale campionatului. Desigur, mă gândesc şi la prima echipă, dar deocamdată domnul Popa nu are locul ameninţat”, a declarat Victor Collins.

El se va ocupa de echipa a doua a clubului, unde urmează să fie ajutat de Marius Croitoru, acesta urmând să fie antrenor secund.