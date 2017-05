Peste 50.000 de soferi au trecut pe rosu in 2 saptamani. Robu cere amenzi si ajutor de la MAI

„Sistemul ne arată că, în perioada 9 – 21 martie, deci în mai puțin de două săptămâni, pe cele 37 de sisteme de detecție a trecerii pe culoarea roșie a semafoarelor, au fost înregistrate, incredibil, 50.187 de trecere pe roșu. În mai puțin de două săptămâni! Vă dați seama ce riscuri sunt în trafic în orașul nostru? Și acești indivizi iresponsabili nu au nicio treabă, pentru că nimeni nu-i amendează. Noi am dorit să transmitem Poliției înregistrările cu aceste treceri pe roșu și Poliția să facă ce vrea. Am făcut o adresă către Ministerul de Interne, prin care am comunicat inclusiv această cifră. Mă aștept ca doamna ministru să dea dispoziție să se amendeze. La noi, viața e ținută în chingi de niște prevederi făcute de niște oameni care stau în birouri și care nu înțeleg viața reală”, a explicat Robu.

Deși la începutul lunii martie reprezentanții primăriei îi avertizau pe șoferi că intră în funcțiunile radarele de viteză și sistemele de detecție a trecerii pe roșu și că în curând se dau amenzi, până acum polițiștii nu au aplicat nicio sancțiune.

„Nu s-au dat amenzi deloc până acum. Noi le transmitem CD-ul cu toate înregistrările și sper ca poliția să aplice amenzi. Noi considerăm că se pot aplica amenzi și reținerea aceasta este nejustificată”, a mai spus Robu.

În ceea ce privește radarele de viteză, mai mulți șoferi s-au plâns că acestea nu înregistrează datele cum trebuie. Edilul-șef îi asigură că totul este sută la sută real.

„Radarele înregistrează viteza mașinilor al căror număr este reținut, nu se produc confuzii. E posibil să fie derutați șoferii că li se pare că ar fi viteza lor și în realitate este viteza mașinii din spate, spre exemplu. Se poate întâmpla așa ceva, în anumite poziții chiar se întâmplă, dar sistemul înregistrează corect. Nu asociază o anumită viteză cu o anumită mașină, ci numai pe mașina pe care o înregistrează”, a precizat primarul.

Robu se plânge de Poliția Rutieră direct la Ministerul de Interne

În scrisoarea trimisă ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, reprezentanții municipalității susțin că, în urma verificărilor efectuate în teren, precum și a sesizărilor primite din partea timișorenilor, au constatat că mulți dintre conducătorii auto nu respectă legislația în vigoare în domeniul circulației rutiere pe drumurile publice, punând în pericol viața și integritatea altor persoane, a bunurilor publice și private.

Oficialii instituției de pe C.D. Loga cer mai-marilor de la București să dispună controale în vederea sancționării șoferilor care nu respectă legea.

„Vă enumerăm mai multe fapte de încălcare a prevederilor legale în vigoare privind circulația pe drumurile publice care perturbă fluența traficului rutier, punând totodată în pericol integritatea participanților în trafic: circulația pe sens opus, circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis, staționarea în stațiile mijloacelor de transport în comun ale RATT, staționare pe trotuar protejat de borne, staționarea în intersecții pe zona interzisă opririi, staționarea în zona de acțiune a indicatoarelor Oprirea interzisă, staționarea în intersecții și girații unde se înregistrează valori ridicate de trafic, nerespectarea benzilor de preselecție în intersecții, staționarea pe linia continuă ce desparte sensurile de circulație, circulația pe platforma liniei cale a tramvaiului, nerespectarea limitei legale de viteză, staționarea în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare, neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept, nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi, etc.”, se arată în adresa trimisă către minister.

Edilul-șef le mai transmite celor de la București că sistemul de management al traficului este funcțional încă din 28.10.2016, deși radarele și sistemele de detecție a trecerii pe roșu au fost omologate mai târziu.

„Au fost montate bucle inductive, detectoare de trafic în carosabil și senzori suspendați, care permit determinarea în mod real și instantaneu a numărului de vehicule care ies din intersecție, panouri de afișare cu mesaje variabile, capabile să prezinte situația din teren și să informeze participanții la trafic cu privire la restricții, radare de viteză, atât pentru informarea călătorilor, cât și pentru identificarea celor care depășesc viteza regulamentară pentru respectivul segment de drum și transmiterea automată a imaginii și a datelor de identificare a mașinii care a săvârșit abaterea, sisteme de detecție a trecerii pe culoarea roșie a semaforului electric și transmiterea automată a imaginii și a datelor de identificare a mașinii care a săvârșit infracțiunea, etc.”, mai spun oficialii primăriei.

Riscăm să pierdem banii europeni?

Primarul Timișoarei mai spune că este necesară și obligatorie colaborarea și sprijinul Poliției Rutiere, în acest sens fiind emis și un acord favorabil.

„În cazul în care instituția noastră nu atinge indicatorii propuși și aprobați prin proiect este în pericol de a pierde finanțarea. Până la data prezentei, organele de poliție au solicitat numeroase date din trafic (imagini video) pentru a clarifica anumite incidente rutiere, furturi, etc. Menționăm faptul că imaginile se stochează pentru o perioadă de 30 de zile, iar câteva solicitări din partea organelor de poliție au fost depuse după acest termen, astfel că aceste date nu mai pot fi puse la dispoziție. Deși s-a solicitat, până la data întocmirii prezentei, Inspectoratul de Poliție Timiș nu a pus la dispoziție personal, Primăria Municipiului Timișoara fiind în imposibilitatea punerii la dispoziție a acestor date, datorită numărului mare de solicitări din partea IPJ și datorită faptului că instituția noastră nu are personal suficient. Drept pentru care vă solicităm să desemnați de urgență persoane pentru Centrul de Comandă și Control. Primăria Timișoara își rezervă dreptul de a nu fi trasă la răspundere în caz de producerea de incidente rutiere”, se mai arată în adresa trimisă Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul „Trafic management și supraveghere video” a prevăzut semafoare noi în 44 de intersecții, 90 de intersecții modernizate, montarea de camere de supraveghere în 134 de intersecții, montarea a 230 de camere video în trafic, a șapte radare de viteză, a 13 radare de informare, a 13 panouri cu afișare numerică, precum și montarea unui număr de 37 de sisteme de detecție a trecerii pe roșu, a 17 panouri de afișare a mesajelor variabile și amenajarea unui centru de comandă pentru trafic și supraveghere video, cel de pe Bd. Iuliu Maniu. Totul a costat aproape 6 milioane de euro, mare parte din bani venind de la Uniunea Europeană.

