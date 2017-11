OamenidinUBER: Robert, antrenorul de box

Condu și tu cu UBER

“Disciplina sportivă box este cea mai mare pasiune a mea, fiind în contact cu acest sport încă de la vârsta de 4 ani. Tatăl meu a fost în mai multe rânduri campion național, ulterior antrenor de box. Prima oară a fost doar o joacă, apoi cu trecerea anilor, mai exact pe la 12 ani, am început să practic ca sport de performanță. După terminarea stagiului militar, am abandonat cariera sportivă în detrimentul celei de antrenor, considerând că am unele veleități pentru această meserie – cea mai importantă fiind dorința de a obține un nou titlu olimpic cu un sportiv pregătit de mine. Menționez că această performanță sportivă a fost realizată o singură dată în anul 1956 la Jocurile Olimpice de către regretatul Nicolae Linca”.

Robert crede cu tărie că perseverența este una dintre condițiile spre succes, lucru pe care încearcă să-l insufle sportivilor pe care îi antrenează zi de zi.

“Principiul după care mă ghidez este acela ca atâta vreme cat te străduiești să continui chiar și după mai multe eșecuri este imposibil sa nu realizezi performanța dorită. Cel mai important lucru este să-ți propui niște obiective realiste, fără a neglija însă nevoile celor din jur – familie, prieteni și colegi”, a mai adăugat sportivul.

A descoperit UBER datorită unui prieten care este șofer partener și așa s-a hotărât să conducă și el cu UBER în timpul dintre antrenamente și în weekend. Apreciază flexibilitatea și faptul că are ocazia să cunoască oameni din diferite domenii. Obiectivul său principal este să-și achiziționeze un mini-van care l-ar ajuta foarte mult în deplasările cu sportivii.

“Ce îmi place cel mai mult la această aplicație este posibilitatea de a-mi ocupa timpul liber la volanul mașinii, lucru care, de foarte multe ori, mă relaxează după orele de antrenament și după competiții sportive ce au o încărcătură nervoasă destul de solicitantă. În același timp, am cunoscut persoane din diferite domenii și am avut schimburi de idei utile ambelor părți”.

Cu UBER poate ajuta oamenii să ajungă acolo unde au nevoie, și a avut de-a lungul timpului multe experiențe frumoase. Cel mai mult însă i-a plăcut atunci când a realizat că oamenii au nevoie de UBER ca să ajungă la destinație, chiar și atunci când condițiile meteo nu sunt cele mai prietenoase.

”Experiența mea preferată cu UBER a fost în iarna trecută când, după o primă ninsoare abundentă, traficul era blocat, dar eu, datorită mașinii pe care o conduceam, am reușit să pun la dispoziție serviciile UBER fără nici cea mai mică problemă. Atunci am realizat cât de utilă este această aplicație”, povestește Robert.

