O noua tura a licuricilor la Timisoara. Lumineaza orasul intr-o alergare nocturna prin centrul urbei

La Timișoara va avea loc o nouă ediție a Turei Licuricilor, organizată de Timotion și Alergotura. Tot ce trebuie să faci este să-ți iei lămpașul sau frontala și să participi la această alergare, care va avea loc în 1 iulie, începând cu ora 21.45, cu start din Piața Unirii, kilometrul zero al comunității. Tura Licuricilor – Luminează oraşul! este titlul sub care se va derula în acest an alergarea.

„Tura Licuricilor – «Light up your city!» este mai mult decât o tură de alergare nocturnă prin Timişoara. Ea îşi propune să reactiveze şi să creeze o comunitate de alergători, profesionişti, amatori şi aspiranţi, care ies din casă sâmbătă seară să animeze şi să «lumineze» cel puţin temporar spaţiul urban. Şi reuşim încet, încet să creştem. Anul acesta am contribuit cu un mesaj artistic la victoria Timişoarei – TM2021. Mesajul nostru va continua: One life, one go! One light, one goal! Light up your city, timişoreni! Make the most of it…”, scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.