O functionara a protestat de una singura in fata Primariei Timisoara. Cere respectarea legii

Mirela Adriana Toc a anunțat pe Facebook că va protesta față de conducerea Primăriei Timișoara, „deoarece deranjează tot mai intens” și „împotriva încălcării sistematice a legislației de către unii șefi din primărie, care au avut ca efect prejudicierea bugetului local și a cetățenilor”. Ea spune că a sesizat mai multe ilegalități, începând de anul acesta, dar fără vreun rezultat notabil, „din cauza complicității unor șefi din instituțiile de control, care nu au luat nicio măsură”.

Mirela Toc s-a prezentat la ora 16, așa cum a anunțat, în fața sediului municipalității. A așteptat aproape jumătate de oră să îi aducă cineva câteva pancarte, pe care a scris mai multe mesaje pentru cei din administrația publică locală.

Femeia lucrează de zece ani în instituția de pe C.D. Loga și spune că a avut multe momente în care șefii din primărie refuzau să-i dea de lucru. Ea susține că a fost trimisă să numere gropi, pe vremea fostei administrații, când primar era Gheorghe Ciuhandu. Nu este însă singura angajată din primărie care a fost scoasă pe teren cu acest scop, la acea vreme.

„Odată cu adoptarea noii organigrame am primit o dispoziție prin care am fost mutată la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, de la Direcția Tehnică, Compartimentul Termoficare. De zece ani sesizez ilegalitățile din primărie și am considerat că este important să ies public să atrag atenția, pentru că instituțiile statului nu reacționează. În momentul în care m-am angajat în primărie, la domnul Chiș Culiță (n.r. directorul Direcției Edilitare în prezent), nu mi s-a dat de lucru. Am venit de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri la Serviciul de Drumuri și Poduri. Văzând că nu mi se dă de lucru, m-am mutat la Serviciul Energetic. Domnul Ganciov (n.r. Ioan Ganciov, șef la Drumuri) nu a fost de acord să semneze transferul meu și pentru că am avut curaj să îl abordez pe fostul primar Ciuhandu și să-i spun că nu mi se dă de lucru, dar nici nu mi se dă voie să plec, am fost pusă să număr gropile din jumătate de oraș (n.r. a făcut asta timp de trei săptămâni). După multe tergiversări, am reușit să rămân la Serviciul Energetic, unde am lucrat până anul acesta. M-au mutat la Camera 12, postul meu nici nu e prevăzut în noua organigramă. Pe calculatorul meu scrie Ghișeu R, adică de rezervă”, povestește funcționara nemulțumită.

De-a lungul timpului, Mirela Toc a depus o sumedenie de plângeri și sesizări la mai multe instituții, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor până la Curtea de Conturi, DNA sau Parchet.

„Eu le cer să respecte legea. Eu sunt funcționarul care am sesizat încălcări ale legislației, printre care faptul că de ani de zile, din 2006 trebuia să fie aprobat Bilanțul Energetic și pierderile de energie de către Colterm. Aceste pierderi intră în calculul prețului gigacaloriei, se pune problema dacă acest calcul este corect. Am atras atenția că taxele și tarifele percepute de către Colterm nu au fost aprobate prin HCL. În 2016 a fost aprobat un HCL. Mai protestez și pentru faptul că Legea Transparenței este încălcată frecvent. Nu a fost luat în considerare faptul că a fost desființat Compartimentul de Relaționare cu Asociațiile de Proprietari, care este prevăzut în Legea 230 din 2007. Deci cetățenii nu vor mai putea fi consiliați, nu se mai pot face controale financiar-contabile în asociații. Am făcut plângere prealabilă, m-am adresat și consiliului local și merg în instanță. Cazierul meu administrativ de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici spune că nu am avut nicio sancțiune disciplinară, chiar dacă anul trecut am fost cercetată abuziv de către Comisia de Disciplină”, mai spune Toc.

Ce cere femeia? Să fie respectată legea. Mai mult, ar vrea ca primarul Nicolae Robu să-i schimbe pe șefii care au petrecut prea mult timp în primărie. Nu este hotărâtă însă dacă va continua protestul și în altă zi.

„Eu cer să fie respectată legislația de toți șefii din primărie și eficientizarea acestei instituții nu se poate face cu șefi care sunt pe funcții de 20 de ani, care încalcă legislația și prejudiciază bugetul local. (…) Nu știu dacă mai ies în stradă, dacă mi se alătură oameni care pe Facebook mă susțin, poate că mai continui. În articolul 3 din Legea 60 din 1991 scrie foarte clar că nu am nevoie de autorizație. Am trimis la Jandarmerie un mail și am scris domnului primar și Comisiei de Ordine Publică, le-am trimis pe mail și am înregistrat pe site la Sugestii și Reclamații”, a conchis aceasta.

