O fetita din Timisoara – infectata cu bacteria care provoaca boala Lyme dupa o vizita la Zoo

Familia fetiței a fost în urmă cu o lună la Grădina Zoologică din Timișoara şi după două zile tatăl a găsit o căpuşă pe capul micuței. Un chirurg de la Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timișoara a extras căpuşa, apoi micuţa a făcut un tratament cu antibiotic timp de trei zile şi după alte 14 zile a făcut testul de Borrelia (bacteria care provoacă boala Lyme) şi a ieşit pozitivă prima analiză, pe bază de anticorpi. Au făcut o a doua analiză, mult mai scumpă (analiză de confirmare), şi a reieșit că micuţa era infestată cu două specii de Borrelia.

„Fetiţa mea mai mare este unul dintre <<norocoşii>> muşcaţi de o căpuşă în urma unei plimbări pe la grădina Zoo şi a fost infectată cu două specii de Borrelia: afzelii şi burgdorferi. Ar trebui făcută lumea conştientă de cât de urâtă este această boală Lyme şi că este aproape imposibil să scapi de bacteria care produce această boală. Minunatul nostru Minister al Sănătăţii are un protocol prin care se administrează între 11 şi 21 de zile de antibiotic în cazul în care bacteria este detectată la analizele de sânge, dar nimeni nu îşi pune problema după ce termini antibioticul dacă eşti vindecat sau nu”, ne-a scris tatăl fetiței, care a ales să-și păstreze anonimatul. Tatăl fetiței ne-a trimis și analizele celei mici la redacție, din care reiese depistarea acestei bacterii.

Tatăl s-a documentat, s-a interesat de tratament și a mers cu fetița la o clinică din Augsburg, pentru a i se administra tratament și a i se realiza investigații. Nu a fost ieftin, iar tatăl și-a permis să facă acest lucru. Sunt însă mulți care nu-și permit.

„Partea urâtă cu această bacterie este că se îmbracă în biofilm şi nu mai este detectată de către sistemul imunitar şi nu o mai omoară nimic. Am reuşit să facem o programare la clinica BCA din Augsburg, pe 15 mai, pentru consultaţie şi analize şi ni s-a spus că tratamentul cu antibiotic prescris în ţară (21 de zile) a fost corect, numai că trebuie făcut pe minim 28 de zile, pentru că ouăle depuse de bacterie pot să eclozeze până la 28 de zile şi cu 21 de zile de antibiotic nu ai rezolvat nimic. Am primit în plus şi un supliment care <<sparge>> biofilmul în care se îmbracă bacteria. Eu mi-am permis să fac acest lucru pentru fetiţa mea (m-au costat mai bine de 1.000 de euro consultaţia plus analizele, fără drum, cazare… medicamente prescrise extra), dar sunt mulţi care nu-şi permit acest efort financiar şi se încred în ce le spune doctorul din ţară şi după un timp ajung la complicaţii la inimă sau neuroborelioză”, ne-a scris tatăl fetiței.

Tatăl a luat legătura cu auoritățile, dar nu a primit răspunsurile solicitate, respectiv dacă se dezinfectează acel areal de la Grădina Zoologică din Timișoara împotriva căpușelor și cine ar trebui să o facă și să controleze acest lucru. I-a scris și primarului Timișoarei Nicolae Robu pe Facebook, într-un mesaj privat, dar spune că nu a primit răspuns. S-a adresat și Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș: „Eu îi sun şi le spun că grădina Zoo este o sursă de infectare cu Borrelia şi de acolo (DSP) mi se spune că nu e treaba lor… Pe bune?”, scrie tatăl. Reprezentanții DSP spun că dezinsecția spațiilor verzi o face primăria sau administratorul spațiului,în funcție de caz, conform legislației, iar medicii de la DSP fac recomandări și atenționări.

Reprezentanții Grădinii Zoologice Timișoara declară că vor intensifica controalele medicale ale animalelor, deși, spun aceștia, controale au loc zi de zi.

„În cadrul Grădinii Zoologice se fac zilnic controale medicale veterinare ale animalelor din habitate de către un medic veterinar. Până în prezent nu au fost depistate asemenea cazuri la vizitatori sau la angajaţii care sunt în legătură directă, permanentă cu animalele şi habitatul în care trăiesc. Astfel de controale vor continua şi se vor intensifica pentru a preîntâmpina eventuale astfel de probleme”, au transmis reprezentanții Grădinii Zoologice Timișoara.

Reprezentanții DSP Timiș transmit că vor trimite din nou luni, 22 mai, o adresă oficială către Primăria Timișoara (instituție de care aparține Grădina Zoologică), către Consiliul Județean Timiș și toate primăriile din județ, prin care cer luarea tuturor măsurilor de dezinfecție și dezinsecție pentru a se preveni transmiterea bolilor infecțioase prin înțepătura de insecte. Recomandarea de a face dezinsecție în zonele verzi există dintotdeauna, din ce spun reprezentanții DSP, se face an de an, dar vor mai face acest lucru o dată.

Boala Lyme (sau Borrelioza Lyme) este o boală infecțioasă cauzată de o bacterie din clasa spirochetelor, Borrelia burgdorferi. Afecțiunea poate da o multitudine de manifestări cutanate, musculoscheletale, neurologice și chiar cardiace. Inocularea bacteriei în organismul uman are loc prin muşcătura de căpuşă. Nu toate căpușele sunt purtătoare de Borrelia, așadar nu toate persoanele mușcate de o căpușă vor dezvolta Borrelioză.