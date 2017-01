Nume noi in line-up-ul Sziget: Kasabian, Interpol, Billy Talent si nu numai

Deja celebrul Sziget Festival va avea loc în perioada 9 – 16 august, la Budapesta. Evenimentul reunește nu mai puțin de 50 de scene și zone de festival unde petrecăreții se vor putea distra fără încetare.

Pregătirile pentru festival sunt în toi, iar organizatorii au anunțat un nou val de artiști care vor urca pe scenă. Este vorba despre: Kasabian, Billy Talent, Jamie Cullum, The Kills, Clean Bandit and Metronomy, Interpol, Flume, Crystal Fighters, The Pretty Reckless, Fritz Kalkbrenner, Jagwar Ma, Charli XCX, Cashmere Cat, Danny Brown, Sunnery James & Ryan Marciano, Maurice West și Leningrad.

Până acum line-up-ul festivalului arată astfel: Bad Religion, Billy Talent, Cashmere Cat, Charli XCX, Clean Bandit , Crystal Fighters, Danny Brown, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Shadow, Fritz Kalkbrenner, GTA, GusGus, Interpol, Jagwar Ma , Jamie Cullum. Kasabian. Kensington, Leningrad, Mac Demarco, Major Lazer, Maurice West, Metronomy, OH Wonder, Oliver Heldens, Sunnery James & Ryan Marciano, The Kills, The Pretty Reckless, Tom Odell, Two Door Cinema Club, Vince Staples și W&W.

Mai multe nume vor fi anunțate în viitor.

Detalii despre bilete și abonamente pot fi găsite aici.