Noul PUG al Timisoarei, in lucru de 7 ani. Robu: Am cerut versatilitate, sa nu se intample ca in Cluj

Planul Urbanistic al Timișoarei a fost prelungit recent, cu votul aleșilor locali. Este valabil până la intrarea în vigoare a noului PUG, dar nu mai devreme de… 30 decembrie 2018. La elaborarea celui nou se lucrează de aproape șapte ani, contractul pentru întocmirea acestuia fiind semnat în octombrie 2010. De noul Plan Urbanistic General se ocupă societatea Planewerk SRL din Cluj, ca lider de asociere al unui grup de firme din care mai fac parte și Vitamin Arhitects din Timișoara și IHS România din București. Contractul a fost întocmit pe suma de 450.000 de euro.

Prin noul PUG urmează să se stabilească, printre altele, condițiile în care se va putea construi în oraș și să se delimiteze zonele cu restricții, zonele protejate, direcțiile în ceea ce privește organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare, regimul proprietății imobiliare și circulația juridică a terenurilor, documentația urmând să fie însoțită și de un Regulament Local de Urbanism.

Planul Urbanistic vechi, prelungit din nou

Planul Urbanistic după care funcționează Timișoara acum a fost aprobat în luna mai a anului 2002. A fost prelungit în 2014, avându-se în vedere faptul că elaborarea acestuia se afla în etapa a treia, aceea de întocmire a propunerilor de plan şi avizarea acestora de către ministerele de resort, primele două etape fiind bazate pe studii de fundamentare și masterplan. Recent, a fost nevoie de o nouă prelungire a valabilității PUG-ului din 2002, până la sfârșitul lui 2018.

„Procedura se va finaliza după avizarea de către ministerele de resort, în etapa a patra, cu varianta finală a documentaţiei completată cu observaţiile/cerinţele/condiţiile menţionate în avize. Acest document va fi supus dezbaterii publice şi ulterior însuşit prin hotărâre de consiliu local. Trebuie să înţelegem că o astfel de documentaţie propune strategii clare referitoare la principalele caracteristici ale dezvoltării urbane, reglementări care să conducă la creşterea confortului urban şi a calităţii vieţii în Timişoara, deci este o operaţiune de durată, care necesită o analiză de detaliu şi parcurgerea tuturor paşilor legali. Etapa de avizare a PUG este consumatoare de timp”, ne-a declarat viceprimarul Dan Diaconu.

Potrivit edilului, până în prezent au fost obținute 36 de avize. Mai este nevoie de aprobări de la Autoritatea Aeronautică din cadrul Ministerului Transporturilor și de la Consiliul Județean. Apoi se merge cu toate avizele la Ministerul Dezvoltării, iar abia apoi noul PUG va putea fi supus aprobării Consiliului Local Timișoara.

Robu: Am cerut versatilitate

Primarul Nicolae Robu susține că a urmărit îndeaproape elaborarea noului PUG și că în sfârșit s-a ajuns la etapa de avizare.

„Proiectul este elaborat de către un parteneriat din care fac parte și o firmă din Cluj, dar și una din Timișoara. Sunt arhitecți, cei din Cluj au elaborat și PUG-ul orașului Cluj-Napoca, sunt arhitecți cu un foarte bun nume, dar este un lucru complicat și sub aspect birocratic. Eu am cerut acum, deși proiectul de avizare este deja la ministere și au fost obținute câteva avize, să se mai facă o dezbatere pe el, cu arhitecți, dar nu cu arhitecți teoriticieni, ci cu arhitecți care chiar sunt implicați în proiecte de dezvoltare urbană în Timișoara, cu investitori și, evident, cu alți specialiști, pentru a avea garanția că nu vom ajunge la un PUG care să restricționeze dezvoltarea orașului. Eu am cerut o abordare flexibilă a unor lucruri, pentru că odată ce intră în vigoare, Planul Urbanistic General nu mai poate fi încălcat. Și atunci, dacă se vine cu scheme foarte rigide, ne trezim peste cinci sau șapte ani, când noi nu putem previziona exact ce nevoi vor fi, că nu putem să răspundem nevoilor venite din viața reală”, ne-a declarat primarul Timișoarei.

Edilul-șef susține că nu vrea ca în capitala Banatului să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în Cluj-Napoca, unde câteva obiective propuse nu au mai putut fi realizate din pricina stricteții noului PUG.

„Mi s-a spus, nu știu dacă e adevărat sau nu, că în Cluj ar fi apărut un astfel de fenomen, că foarte multe lucruri care trebuie făcute acum nu mai pot fi făcute din cauza restricțiilor din PUG. Eu nu vreau să ajungem într-o astfel de situație, deși cuvântul de ordine pe care l-am dat în 2012, de îndată ce am devenit primar, a fost versatilitate. Vreau reguli foarte stricte în anumite privințe, dar, pe de altă parte, vreau și versatilitate, ca să nu ținem orașul blocat”, ne-a mai spus Robu.

Dacă este să ne luăm după spusele autorităților locale, Timișoara va avea un Plan Urbanistic General nou-nouț în cursul anului 2018.

Acest material a apărut și în săptămânalul AGENDA.