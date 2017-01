Nicolae Robu despre Pasajul Victoriei din fata Operei: Nu pot sa-mi asum un asemenea risc

S-a făcut și dezbatere publică pentru viitorul pasaj din Piața Operei. La ultimele discuții, Robu a concluzionat simplu: „vreau unul ca la Barcelona!”. La sfârșitul anului 2015, autoritățile locale susțineau că Pasajul Victoriei va fi gata în cel mult patru ani.

„Vom avea următoarea situație: în jurul centrului istoric vom avea o cale de circulație în sens unic, de la Punctele Cardinale, pe traseul Popa Șapcă – Alexandru Ioan Cuza – Gheorghe Lazăr – Republicii, apoi prin subteran, se iese după racordul cu 20 Decembrie, se continuă cu I.C. Brătianu, pe sub Bastion și se ajunge la Punctele Cardinale. Circulația ar urma să fie în sens unic, pe cel puțin 3 benzi pe sens, din care una dedicată transportului în comun. Cine dorește să iasă de pe inel va circula pe banda exterioară și va putea să iasă fără să aibă un conflict”, explica edilul-șef la acea vreme. Planul este ca și strada Sf. Ioan să fie pietonală, dar pe ea vor circula totuși mijloacele de transport în comun. De altfel, șoferii care vor dori vor putea ocoli pasajul prin fața Catedralei, spre primărie, apoi spre Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, urmând să iasă pe Bulevardul I.C. Brătianu, sub care ar urma să fie amenajată o parcare subterană cu 700 de locuri.

Marile investiţii anunţate de conducerea Primăriei Timişoara în centrul oraşului – construirea pasajului rutier Piaţa Victoriei, reproiectarea infrastructurii de transport, cu reorganizarea circulaţiei în sens unic, şi amenajarea unei parcări subterane cu 700 de locuri – sunt estimate la aproximativ 51 de milioane de euro. Șantierul ar urma să dureze patru ani, lucrările făcându-se treptat, dar Robu nu și-l mai asumă. Motivul? Timișoara este Capitală Culturală Europeană în 2021, așa că nu putem sta cu șantier în centrul orașului.

„Îmi pare rău că nu am reușit să și începem realizarea pasajului din Piața Victoriei, ca să îl și putem finaliza. După ce am câștigat titlul de Capitală Culturală Europeană ar fi hazardant să ne apucăm acum să săpăm în Piața Victoriei, pentru că dacă se descoperă vestigii arheologice, care necesită cercetare de durată, există riscul să rămânem în șantier pentru anul 2021. Nu pot să-mi asum un asemenea risc. Dacă ar fi cineva să-mi garanteze că zona este suficient de cunoscută din punct de vedere arheologic… dar nu este nimeni care să-mi aducă astfel de garanții. El trebuie făcut categoric. Uitați-vă cât se ocolește acum în jurul centrului istoric, ar prinde foarte bine un pasaj, este părerea specialiștilor. Și nu este nici cel mai mic pericol să fie afectate clădirile din zonă, au fost niște bazaconii spuse de oameni care nu sunt specialiști în domeniul fundațiilor și vibrațiilor. Aceștia trebuie să se pronunțe. Pare ciudat așa, tu să fii cu specialitatea X, să nu o nominalizez, și să te pronunți, substituindu-te experților dintr-un domeniu foarte special, cum este acesta al fundațiilor și al vibrațiilor. Or, specialiștii în acest domeniu au spus că nu e nicio problemă”, a explicat Robu pentru tion.ro.

Edilul-șef este hotărât însă să se apuce de treabă după ce Timișoara este Capitală Culturală Europeană. Proiectul Inelului I de circulație rămâne o prioritate pentru oraș.

„După 2021 trebuie făcut, pentru că proiectul Inelul I este valabil și rămâne o prioritate pentru oraș. Noi acum ne vom concentra pe Inelul II mai mult, în anii următori, dar și pe Inelul IV. Altfel, Inelul I era o prioritate, pentru că ar fi asigurat fluența care lipsește acum. Unde ne poticnim noi la ora actuală? Pe porțiuni din ceea ce am planificat să reprezinte Inelul I, acolo sunt cele mai mari ambuteiaje. Deci se justifică cu vârf și îndesat să realizăm pasajul respectiv. De altfel, prin fața Operei s-a circulat în Timișoara, până când s-a transformat zona în zonă pietonală. Din acel moment au apărut problemele, când au trebuit să se facă 2 kilometri, s-au schimbat sensurile de deplasare, au apărut o mulțime de complicații după pietonizarea zonei, pietonizare pe care o salut, a fost un proiect bun. Nu avea niciun sens atunci să se facă pasaj cum s-a făcut: pietonal și cu spații comerciale. De la bun început ar fi trebuit, exact când s-a gândit ca zona să fie pietonală, trebuia ca acest pasaj să fie gândit ca pasaj auto. Mie mi-au spus cei care au lucrat în Iprotim că așa a și fost făcut, că el este extrem de solid și că noi nu avem așa de mult de lucru la pasajul respectiv. Așa spun proiectanții de atunci”, a completat primarul.

Așadar, se va discuta din nou despre Pasajul Victoriei abia din 2021, reprezentanții primăriei susținând că nu se pot angaja acum la un șantier de asemenea anvergură, mai ales în centrul orașului. „Ar fi groaznic ca tocmai în zona zero a organizării de evenimente în aer liber să avem șantier în 2021”, a conchis Nicolae Robu.

