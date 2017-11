Nemtii sar in apararea directorului Teatrului German, lasat fara functie de primarie

Nemții implicați în viața culturală a orașului susțin că au nedumeriri legate de decizia luată de cei din primărie de a nu mai prelungi contractul de management al lui Lucian Vărșăndan. Vă reamintim, mandatul acestuia s-a încheiat în ultima zi din octombrie, iar funcționarii din primărie au decis să nu încheie un nou contract, pentru că acesta nu ar fi îndeplinit toate condițiile stabilite de lege, Vărșăndan fiind director în baza acelorași condiții în ultimii ani. El a condus timp de zece ani instituția de cultură.

Reprezentanții Societății Culturale Româno-Germane susțin că studiile lui Vărșăndan au legătură cu domeniul de activitate al instituției și că ei nu înțeleg care a fost problema în primărie.

„Noi îl cunoaștem pe domnul Vărșăndan încă dinainte de a ocupa această funcție extrem de importantă în viața culturală a etniei germane, respectiv a orașului Timișoara, astfel că suntem în cunoștința faptului că a urmat studii universitare în domeniile Litere și Drept. Nu se poate nega faptul că studiile filologice la Universitatea de Vest Timișoara, specializarea germană-engleză, nu au o legătură strânsă cu domeniul de activitate al instituției, pe care până acum câteva zile o conducea domnul Vărșăndan. Totodată, diploma de licență în filologie a obținut-o cu o lucrare de licență în domeniul teatrului, coordonator fiind lectorul DAAD Dr. Wolfgang Schaller. În plus, studiul Dreptului îl califică o dată în plus pentru funcții manageriale, în care respectarea legilor și procedurilor (ceea ce instituția primăriei a recunoscut și a evaluat deja pozitiv) este necesară și de dorit. Astfel, vă rugăm să ne lămuriți care sunt criteriile în baza cărora se refuză continuarea mandatului unui manager de succes, pe care chiar specialiștii primăriei l-au evaluat cu o notă excepțională, 9,88. Ne exprimăm îngrijorarea față de situația creată, mai ales când este vorba de o instituție de cultură care s-a afirmat datorită unui management coerent, inteligent și competent, ajungând să fie apreciată atât în România, cât și în afara granițelor. În timp s-a format un ansamblu remarcabil, care a colaborat excelent cu regizori renumiți, care este mereu prezent la festivaluri de prestigiu, cu nominalizări și premii obținute din partea UNITER, cu un festival propriu de mare succes – Eurothalia. Stilul managerial de înaltă ținută al domnului Lucian Vărșăndan a asigurat ansamblului Teatrului German de Stat condiții optime pentru realizarea multor spectacole de calitate, remarcate atât de către public, cât și de către presa de specialitate”, transmit semnatarii într-o scrisoare deschisă.

Ei le reamintesc celor din primărie că Timișoara este Capitală Culturală Europeană, iar Teatrul German de Stat are un rol deosebit de important în viața culturală a urbei.

„Blocajul creat prin măsura neașteptată poate avea consecințe nefaste asupra acestei instituții de cultură care are o tradiție respectabilă, dobândită de decenii de oameni dedicați teatrului cu trup și suflet. În calitatea dumneavoastră de edil al orașului, vă rugăm să luați în considerare dorința celor care respectă cultura de bună calitate într-o regiune multiculturală, unde diversele culturi se întâlnesc și se respectă, în ideea unei euroregiuni deschise față de valoare. Cu tot respectul, așteptăm prelungirea mandatului de manager al domnului Lucian Vărșăndan și vă solicităm aplicarea unor măsuri urgente pentru reglementarea situației actuale din Teatrul German de Stat”, mai susțin cei din Consiliul Director al Societății Culturale Româno-Germane din Timișoara.

Robu recunoaște greșeala primăriei

Pe de altă parte, primarul Nicolae Robu declara zilele trecute că este profund dezamăgit de Lucian Vărșăndan, care nu a vrut să-i recomande o persoană care să ocupe postul cu titlu interimar. Edilul-șef a găsit însă soluția, așa că l-a numit interimar pe directorul adjunct, Ioan Boldurean, un inginer mecanic care a terminat Facultatea de Mecanică și a fost director la Avicola și Getax.

Nicolae Robu recunoaște că a fost o problemă în primărie, dar spune că nu are cum s-o sancționeze pe șefa Serviciului Resurse Umane, care fie n-a știut legea, fie n-a citit-o cum trebuie. Rodica Aurelian și-a dat seama abia anul acesta că Lucian Vărșăndan nu îndeplinește condițiile pentru a fi director la TGST. Legea, modificată în 2015, spune că funcția nu poate fi ocupată de cineva care nu are studii în specialitatea respectivă. Cel care a condus timp de zece ani instituția culturală a absolvit Literele și Dreptul.

„Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt adeptul prevederilor mai flexibile. Eu n-aș fi făcut-o așa (ordonanța – n.r.). Aș fi lăsat să fie desemnat prin concurs cel mai potrivit la o instituție de teatru, de exemplu, dacă e mai potrivit un actor, un regizor, foarte bine. Dacă nu există interes de la unul potrivit cu această calificare, să poată veni altcineva. L-am chemat pe Lucian Vărșăndan și i-am explicat că nu are nimeni nimic cu el, dar uite ce scrie în lege, acceptați să vă deleg prerogative de director în perioada asta. Nu a vrut. În momentul acela i-am spus «M-am lămurit cu dumneavoastră, la revedere». M-am interesat pe cine aș putea să deleg, am delegat o persoană și instituția va funcționa. N-o să țin blocat teatrul că așa vrea Lucian Vărșăndan”, a explicat Robu.

Rodica Aurelian, cea care a provocat toată această situație, este protejată aparent și de primarul Nicolae Robu. Ea ar fi trebuit să anunțe încă din 2015 problema lui Vărșăndan. Iar primarul Timișoarei îi găsește scuze.

„Au fost niște disfuncții. Rodica Aurelian spune că a sesizat, că a și trimis ceva în scris, dar tocmai s-a schimbat persoanele care s-au ocupat de relația cu Teatrul German, cea care a fost a plecat, a venit altcineva, și pe fondul acestor disfuncții n-a ajuns comunicarea în timp util și la Lucian Vărșăndan. S-a greșit, dar dacă se face o greșeală, înseamnă că noi trebuie să mergem așa a frondă în fața legii, în temeiul unei greșeli făcute? Nu știu cum era în 2015, mie prima oară mi s-a prezentat acum textul legii și evident am procedat ca atare. Este jenant că avem astfel de disfuncții”, susține Robu.

Despre sancțiuni aparent nu poate fi vorba. Primarul spune că a atenționat-o pe șefa Serviciului Resurse Umane, dar că nu are nicio șansă să o sancționeze. De ce? Numai el știe.

„Am atenționat-o pe Rodica Aurelian, are și ea circumstanțele ei. Nu e așa simplu, dacă era simplu ar fi fost rezolvate lucrurile demult. Ea vine și arată că a făcut o sesizare internă către nu știu cine, în fine… Fiecare funcționar public face ce consideră de cuviință și dă socoteală de ceea ce face. N-o sancționez. Nu am nicio șansă să-i aplic vreo sancțiune care să poată rămâne în picioare, având în vedere procedurile de sancționare”, a conchis Robu.

