Music Travel pregateste inca un warm up party, cu Pendulum DJ Set

Petrecerea de încălzire pusă la cale de Muzic Travel are loc în 20 mai, de la ora 20, la Iulius Mall.

Invitatul special al serii este Pendulum (DJ Set). Trupa a debutat în anii 90 și de atunci a rămas în topul preferințelor fanilor drum and bass. Cu un sound unic și cu show-uri live de neuitat, Pendulum a cucerit publicul din toată lumea.

Biletul la evenimentul de pe 20 mai costă 50 de lei și poate fi cumpărat online. Pentru cei care și-au cumpărat deja abonament la festival, intrarea este liberă. Detalii aici.

Acesta este cel de-al doilea promo party propus de Music Travel. Primul are loc pe 13 mai, invitați fiind Grimus și Les Elephants Bizzarres. Mai multe detalii găsiți aici.

Music Travel Festival are loc în perioada 23 – 25 iunie, la Arena Aqua Sport. Până acum din line-up fac parte: Chase & Status (DJ Set), Foreign Beggars, Sigma (DJ Set), Dub Pistols, Robin and the Backstabbers, Vama, Vița de Vie, Travka, The Monojacks, Zdob și Zdub, Domino, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette și Jurjak.