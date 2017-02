Mumie de crocodil si alte zeci de exponate. Muzeul Banatului prezinta colectia de antichitati egiptene

Vernisajul expoziției „Tezaurul Muzeului Național al Banatului” va avea loc vineri, 10 februarie, de la ora 13, la Muzeul Național al Banatului (Bastion – Mansarda B2).

Curioșii vor putea să descopere aici nu mai puțin de 52 de piese, printre care se numără: amulete, scarabei, figurine, statuete, un sicriu, o mască mortuară, vase, opaiţe, un fragment textil, un picior uman mumificat, o mumie de crocodil, cuprinse cronologic între perioada Regatului Vechi și perioada romană (anii 2686 a.Chr. – 395 p.Chr.).

Pe lângă povestea obiectelor propriu-zise vizitatorii vor afla și detalii interesante despre cei care au donat antichitățile muzeului timișorean, între 1879 și 1909. De asemenea, se vor prezenta și date despre istoria frământată a acestei colecții de-a lungul secolului al XX-lea.

„Deși colecția a mai fost expusă de-a lungul timpului, este pentru prima oară când își «dezvăluie» misterele în întregime, piesele și inscripțiile lor fiind identificate și încadrate cronologic de dr. Branislav Anđelković (cunoscut egiptolog, profesor la Universitatea din Belgrad). Primele antichităţi egiptene au intrat în colecţia muzeului timişorean în 1879, fiind donate de preotul romano-catolic Emil Folly (o mască mortuară reprezentând un cap de femeie și o statuetă ușabti), iar ultima piesă egipteană (un picior uman mumificat) a fost înregistrată în 1909, donată de un student timişorean, Láng Lehel. În mod deosebit, se remarcă donaţiile din anii 1906 şi 1908 – constând în 38 de antichități – ale lui Max Herz Bey (1856-1919), arhitect cu origini în Banat, director al Muzeului Arab din Cairo, legat sentimental de orașul Timișoara”, au transmis reprezentanții muzeului.

Cele mai vechi piese din colecția Muzeului Național al Banatului sunt: un vas miniatural de culoare roșie, datat în timpul Regatului Vechi (2686 a.Chr. – 2160 a.Chr.) și un ulcior gri din timpul Regatului Mijlociu (2055-1650 a.Chr.). Totuși, cele mai valoroase piese ale colecției sunt fragmentele unui sicriu antropoid din lemn, cu picturi și hieroglife.

„În cadrul vernisajului expoziției va avea loc și prezentarea catalogului bilingv: Branislav Anđelković, Nicoleta Demian, «Colecţia de antichităţi egiptene a Muzeului Banatului din Timişoara – The Collection of Egyptian Antiquities in the Museum of Banat in Timişoara». Adresată atât specialiştilor, cât şi publicului larg, interesat de Egiptul antic, cartea reprezintă o premieră în România, fiind primul catalog al unei astfel de colecţii muzeale «exotice»”, mai spun reprezentanții Muzeului Național al Banatului.

Expoziția rămâne deschisă în perioada 10 februarie – 30 iulie.

„Această expoziție deschide o serie mai lungă de expoziţii temporare ale Muzeului Național al Banatului, în care vor fi prezentate cele mai valoroase piese din colecțiile de istorie și arheologie, reprezentând tezaurul muzeului, ce vor putea fi admirate de public un timp mai îndelungat”, au încheiat reprezentanții muzeului.