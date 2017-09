Movie Under The Stars la final de sezon

Filmul Now you see me 2 este continuarea filmului din 2013, cel care s-a bucurat de un succes moderat la box-office, dar a fost extrem de bine primit de spectatori şi criticii de film. Noile aventuri ale celor patru magicieni se desfăşoară un an mai târziu, iar alături de ei îşi face apariţia un nou personaj, interpretat de Daniel Radcliffe. În rolurile principale sunt: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, iar regia este asigurată de Jon M. Chu.

Prezentarea filmului va avea loc joi, 7 septembrie, de la ora 21:00, la Jardin.

Sursa foto: Facebook/ now you see me 2