Maia Morgenstern a devenit Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest Timisoara

Activitatea din domeniul cultural al Maiei Morgenstern a fost răsplătită de Universitatea de Vest Timișoara cu titlul de Doctor Honoris Causa Artis. Cunoscuta actriță bucureșteană a primit roba într-un cadru oficial, luni dimineața, în fața studenților și cadrelor didactice.

Plină de emoție, actrița s-a declarat extrem de mulțumită de titlul primit, dar a recunoscut, în același timp, că este un student care nu este silitor, ea învățând la cea de-a doua facultate în această perioadă.

„Sunt un om cu păcate, defecte, umbre, ambiții, simt nevoia de perfecționare, cu idealuri, vise. Încerc să mă bucur de realizările mele, așa cum o fac astăzi, aici. Sunt extrem de fericită, iar faptul că am primit această distincție mă obligă la mult mai multe. Sunt o studentă neserioasă, am restanțe, am niște profesori foarte exigenți. Facultatea merge greu, foarte greu, să-mi țineți pumnii să reușesc să absolv și eu această facultate”, a declarat Maia Morgenstern în cadrul ceremoniei.

Ea studiază de ceva ani la Facultatea de Filologie, secția Studii Iudaice, la Universitatea din București, unde a început cursurile în 2011. Născută în București într-o familie evreiască, Emilia-Maia-Ninel Morgenstern a studiat la Academia de Teatru și Film între 1981 și 1985, iar apoi a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț până în 1988. A apărut apoi pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din București, după care s-a alăturat trupei de la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”. Printre rolurile notabile pe scena de teatru se numără Lola Lola din Îngerul albastru (Der Blaue Engel) sau Kathleen Hogan în Park Your Car in Harvard Yard. Ea este cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele Balanța, Cel mai iubit dintre pământeni, Patimile lui Hristos.