Lista proiectelor culturale si de tineret care primesc bani de la Primaria Timisoara in 2017

Sunt 48 de proiecte care primesc finanțare din bugetul local al orașului în acest an. Vorbim despre un total de 2,8 milioane de lei pentru cele culturale și despre 700.000 de lei pentru proiectele de tineret. N-au primit bani mai multe evenimente care au avut loc sau urmează să aibă loc în a doua jumătate a anului, printre care și Street Delivery, care s-a desfășurat deja, Sabotage Festival, Launmomentdat în parc sau Music Travel Festival, acesta din urmă având loc în weekendul ce urmează.

Proiecte culturale

Cei mai mulți bani se duc la Festivalul Internațional de Arte Performative Timișoara III – 203.000 lei, organizat de Centrul Cultural German în perioada 3-5 noiembrie, la Festivalul Internațional de Film Timishort – 171.000 de lei, organizat de Asociația Română a Filmului Independent în perioada 12-15 octombrie, la Festivalul Internațional de Literatură „La vest de est, la est de vest” – 128.800 de lei, organizat de Fundația Politehnica Timișoara în 7 decembrie, la Heritage of Timișoara, Fabric – 120.442 de lei, pus la cale de Asociația Prin Banat în perioada 27 iunie-27 octombrie și la Festivalul Urban – 100.716 lei, făcut de Asociația Filmului pentru Tineri în perioada 1 iulie-1 noiembrie.

Lista proiectelor culturale care primesc bani de la primărie: Ceau, Cinema! Festival de buzunar – 42.320 de lei, Antagon Festival – 42.000 de lei, Festivalul Internațional de Arte Performative Timișoara III – 203.000 lei, Tururi de Arhitectură – 60.900 de lei, Artă-n Casă Școala de Vară – 33.829 de lei, Simultan Festival – 70.000 de lei, Multikult/ Istoria vie a Banatului/ recuperare și digitalizare – 10.200 de lei, Muzică pe roți – 23.710 lei, Klapka Poetry – 84.000 de lei, Festivalul Internațional de Film Timishort – 171.000 de lei, Zilele maghiare – 48.448 de lei, Festivalul Internațional de Literatură „La vest de est, la est de vest” – 128.800 de lei, Festivalul SoNoRo Hide&Seek – 28.000 de lei, Triunghiul de tango/ Timișoara, Novi Sad, Belgrad – 30.135 lei, Educație culturală și interculturală aplicată – 2.205 lei, Heritage of Timișoara, Fabric – 120.442 de lei, Farmecul discret al nostalgiei – 8.790 de lei, West meets East / Enescu, Menuhin, Shankar – 14.000 de lei, Caravana Metropolis/ Cinema în aer liber – 42.285,6 lei, Experimental Re-discovery – 17.731 lei, Conferință și expoziție Ferenczy Jozsef – 8.162 lei, Mitteleuropa periferiilor/ Timișoara, istorie, personalități, contexte – 53.550 lei, Muzicon – 29.400 lei, Open Documentary Session – 25.900 lei, Creative Community Development – 29.400 lei, Antologie de proză scurtă și ilustrație de carte/ Carte concept – 15.600 lei, Festivalul Muzici Clasice – 16.800 lei, Simpozion Internațional Muzică și Medicină – 11.520 lei, Ziua Internațională a Muzicii – 4.200 lei, Săptămâna culturii – 2.520 lei, UNIVIBES Festival – 50.400 lei, Analog Experience – 7.665 lei, Școala de vară EDUROC – 6.000 lei, Zilele filosofiei – 6.300 lei, Timișoara, o Europă în miniatură/ film documentar – 11.100 lei, Tineri pianiști timișoreni – 3.672 lei, Albumul de Artă POINT/ Artiști timișoreni contemporani – 49.215 lei, ImPromovăm Cultura – 23.904 lei, Festival Urban – 100.716 lei, Analog Mania – 31.080 lei, Pantheon Bănățean Cornel Miklosi/ 130 de ani de la naștere – 1.800 lei, Pantheon Bănățean Cornel Miklosi/ 120 de ani – 1.800 lei, Interfoto – 19.560 lei, Copii în Europa – 81.200 de lei, Spectacol/ poveste cu și pentru copii – 21.000 lei, Iubesc Timișoara – 12.400 lei, LiveinTM – 33.600 lei și Asfalt Art – 48.608 lei.

Nu au primit bani Music Travel Festival, Festivalul Filmului Francez, Street Delivery, Sabotage Festival, Launmomentdat în parc, Expoziția World Press Photo, Check Art Carnaval, Oktoberfest Timișoara, Festivalul Național de Teatru pentru Adolescenți, Festivalul Național de Arte Vizuale Manyfest sau Aniversarea Ligii AC, pe motiv că fie s-au desfășurat evenimentele respective, fie nu au prezentat toată documentația așa cum ar fi trebuit.

Proiecte de tineret

În ceea ce privește finanțările pentru tineret, 26 de proiecte depuse de diverse asociații, organizații sau fundații primesc bani de la primărie în acest an. Au fost puși la dispoziție 700.000 de lei.

Peste 50.000 de lei primesc Youth Culture Festival – 80.680 lei, făcut de Asociația Festivaluri pentru Tineri, Com’on Timișoara – 80.600 lei, organizat de FITT și Game LabTM – 57.000 de lei, organizat de Generația Game Lab.

Primesc bani din bugetul local următoarele proiecte: Comunitatea Solidară Bască/ Educație pentru drepturile omului și artă în comunitate – 40.000 de lei, Școala de Anticorupție – 7.000 lei, Game LabTM – 57.000 lei, Recreativ 2017 – 27.280 lei, Timișoara – 44.800 lei, Ziarul Tinerilor – 28.640 lei, International Student Week – 22.750 lei, Economy for Youth – 18.200 lei, Se poartă în Timișoara – 22.750 lei, Hai la dans – 6.370 lei, Construim Acasă – 4.000 lei, Ce caut în cartier – 24.310 lei, Studiem primul ajutor – 8.645 lei, Com’on Timișoara – 80.600 lei, Abecedarul Carierei – 36.400 lei, Învață să te implici – 7.735 lei, IT Fest – 31.850 lei, West Summer University – 45.500 lei, Design@2017 – 16.475 lei, Learning to speak your mind – 28.200 lei, Events Academy – 14.700 lei, Descoperă Timișoara – 10.500 lei, New Talent Competition – 11.431 lei, Timișoara Music Event – 11.550 lei, Youth Culture Festival – 80.680 lei, No Hate – 12.250 lei.

Pentru că fie nu au obținut punctajul minim necesar, fie au solicitat mai mulți bani decât prevede legea sau au avut dosare incomplete nu vor fi finanțate mai multe evenimente, printre care și Public Speaking Academy, Fii un tânăr frumos în Mica Vienă, Școala de weekend, Azvârlirea în licee sau Educație muzicală a elevilor în școli și licee.

Se pot depune contestații în scris, la sediul Casei de Cultură a orașului de pe strada Miron Costin nr. 2, până joi, 22 iunie. Rezultatele la contestații vor fi afișate vineri, 23 iunie.

Listele cu finanțările pentru cultură și tineret le găsiți atașate acestui articol, la final.