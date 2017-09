Lilith – Un scurtmetraj timisorean intre vis si realitate

„Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din proiect, mi-a plăcut mult echipa și am rezonat foarte bine cu scenariul. Nu am mai avut un rol așa de «intens» din punct de vedere sentimental, dar eu cred ca m-am descurcat bine și am intrat în personaj destul de ușor. Desigur, se putea și mai bine, dar ca și al doilea scurtmetraj din viața mea, sunt mulțumită de prestația mea și mai ales de actorii cu care am jucat. Mi-aș dori să mai particip la astfel de proiecte, sunt deschisă către actorie și teatru și consider că în momentul de față mă ajută enorm de mult în propria dezvoltare și de ce nu, într-o viitoare posibilă carieră”, declarat Vansea Serac, protagonista proiectului Lilith.

Produs de Timișoara Film Society și sponsorizat de PTK Media Corporation, Lilith este mai mult decât o poveste, este o corelare între vis și realitate.

„A fost o muncă de echipă, actorii s-au descurcat incredibil. Narcis Constantinescu și băieții de la tehnic au muncit enorm la acest proiect, iar firma PTK Media Corporation și Bogdan Pătruică ne-au susținut la fel ca la multe alte proiecte și as vrea să le mulțumesc tuturor pentru implicare și participare”, a declarat Ovidiu Roteliuc, unul din fondatorii Timișoara Film Society.