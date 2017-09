Legende ale rockului timisorean se unesc intr-un concert pentru ajutorarea victimelor furtunii din Timisoara

”Vă aștept duminică, 8 octombrie la “CONCERTUL PENTRU TIMISOARA” , alături de marile nume ale muzicii rock timișorene și implicit naționale, să fim ÎMPREUNĂ în efortul nostru comun de a ajuta orașul pe care-l iubim și, care a fost atât de greu încercat. Veniți să fim ÎMPREUNĂ pentru Timisoara!”, transmite Ilie Stepan, unul dintre organizatorii evenimentului.

Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBit, Meltingdice, Within the Nova, Faceplant, Rock Abil și All Friends Band vor susține un concert rock maraton de excepție pentru timișoreni, în centrul orașului.

Revenim cu detalii pe măsură ce organizatorii le vor comunica.