Junioarele de la UVT Agroland au obtinut titlul la volei feminin

În acest sfârşit de săptămână, la Buziaș, UVT Agroland a obţinut medaliile de aur în cadrul campionatelor destinate junioarelor. Formația pregătită de Bogdan Paul a trecut duminică, în ultima zi a competiției, de CTF Mihai 1 București cu 3-1 (25-9, 24-26, 25-21, 25-19 ). Jucătoarele au intrat în posesia medaliilor de aur, la capătul unui sezon fără înfrângere. Este a treia medalie de aur în ultimii trei ani pentru Agroland, după cele cucerite la Divizia Speranțe (2015) și Divizia Cadete (2016). Printre remarcatele turneului de la Buziaș au fost Adelina Ungureanu (cea mai bună extremă), Bianca Pașca (cel mai bun coordonator) și Larisa Vasilică (cel mai bun universal).

„Sunt foarte fericită pentru acest rezultat. Vreau să le mulțumesc colegelor mele, atât pentru acest titlu, cât și pentru distincția individuală. Le mulțumesc și celor care ne-au susținut, în anumite momente ne-am revenit datorită publicului. Sunt foarte fericită pentru echipa mea și sper să continuăm cu aceste rezultate. Suntem obișnuite cu medaliile și sperăm să obținem aceste rezultate, în scurt timp, și la senioare, a precizat căpitanul formației timișorene”, a declarat Adelina Ungureanu.

Agroland încheie un sezon perfect, în care a obținut promovarea în Divizia A1 și titlul în Divizia Junioare. Antrenorul Bogdan Paul este mulțumit pentru că a reușit să construiască un grup unit la Timișoara.

„E un sezon în care am muncit enorm. Dincolo de medaliile de aur, este important că am creat un grup unit, am creat o echipă. Medalia de aur a fost obținută de echipa Agroland, nu de jucătoarele echipei Agroland”, a declarat Bogdan Paul.