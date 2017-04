Ionut Popa, inaintea meciului cu Botosani: Daca jucam ca si in tur ne vom bucura la finalul campionatului

Meciul de pe „Dan Păltinişanu” de luni, cu cei de la FC Botoşani, trebuie câştigat, chiar dacă adversarul e unul dificil. Popa spune că sunt mari probleme de lot, iar la ultimul antrenament au fost prezenţi atâţia jucători cam cât să se facă o echipă.

„Dacă jucăm ca şi în tur atunci ne vom bucura la finalul campionatului. Fiecare meci este pentru noi o adevărată finală. Sper să avem cât mai mulţi jucători apţi, am avut la ultimul antrenament doar 12 – 13 jucători, dacă situaţia nu se schimbă vom avea probleme la Botoşani. Deja când intru în vestiare şi văd că fotbaliştii fac împachetări cu gheaţă mă ia cu friguri. Unii au dureri, unii fac doar preventiv, nici nu mai ştii ce să crezi”, a declarat Popa înaintea meciului de luni.

Despre adversar spune că e unul redutabil, care va pune probleme.

„Echipa lor a dovedit că e dintre cele bune ale campionatului, aşa am văzut eu de când a fost preluată de Grozavu că a avut un drum ascendent. Are jucători buni, inclusiv Elek, va fi o nucă grea”, spune tehnicianul.

Popa a mai spus că, având în vedere că echipa sa este nevoită să joace semifinala Cupei României şi la doar două zile Cupa Ligii, clubul se va axa mai ales pe finala cu Dinamo, aceasta şi pentru că un avantaj de 4 – 1 din turul Cupei României este greu de recuperat.

Leopold Novak, jucătorilor timişorenilor, este la fel optimist înaintea partidei. Fotbalistul spune că la clubul unde activează a găsit numai jucători serioşi, de caracter şi de calitate.

„Aşteptări să câştigăm, pentru noi fiecare meci e de luptă. Meciul va fi greu, întâlnim o echipă bună, cu jucători buni. Dar şi noi am demonstrat că suntem o formaţie bună. Am făcut treabă deocamdată, trebuie să ducem la bun sfârşit ce am reuşit până acum. E dificil pentru mine să joc ma în faţă pe teren, dar e important pentru echipă”, a declarat Novak.