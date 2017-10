INDRAZNIM, CREDEM si REUSIM IMPREUNA!

Suntem un trust de presă puternic și apreciat pentru publicațiile pe care le edităm –Agenda, Publi Tim, Publi Tim Plus și Tion.ro – iar acest fapt se datorează implicării noastre în viața comunității locale și modului în care am reflectat, obiectiv, corect și prompt, pe toate suporturile de care dispunem, fie ele print, online sau rețele de socializare, evoluția economică și socială a zonei. Am fost întotdeauna atenți la dinamica afacerilor locale și am căutat mereu, împreună cu specialiști în domeniu, să elaborăm soluții eficiente și avantajoase care să vină în întâmpinarea nevoilor clienților fideli, astfel încât să îi ajutăm să își crească vânzările de produse și servicii pe care le oferă, precum și numărul de clienți stabili.

Pentru a realiza acest obiectiv, anual am organizat campanii țintite, la care am selectat să participe firmele care au înțeles necesitatea de a colabora cu noi pentru a-și face cunoscute activitatea și noutățile care au apărut în domeniile lor de interes. Evenimentele de marketing pe care le-am organizat s-au dovedit de succes, cu avantaje pentru toate părțile implicate, motiv pentru care am pregătit și susținut astfel de campanii nu într-un singur an, ci trei ani consecutiv. Ne putem mândri cu faptul că am stabilit relații de colaborare pe termen lung cu partenerii selectați, cărora le-am oferit nu doar promoții speciale, ci și posibilitatea de a afla aspecte esențiale legate de antreprenoriat și importanța publicității în dezvoltarea unei firme moderne, în condiții de piață concurențială.

Anul acesta, organizăm a patra campanie de marketing de amploare, pe care am numit-o MediaMax, iar provocarea pe care am lansat-o este ÎNDRĂZNIM, CREDEM și REUȘIM ÎMPREUNĂ! Va fi alături de noi la evenimentul pe care îl pregătim, pentru 11 octombrie 2017, o personalitate în materie de antreprenoriat, omul de afaceri Marius Ghenea, care se va referi la importanța campaniilor de presă bine făcute pentru dezvoltarea unei afaceri.