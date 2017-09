Inca nu aveti curent dupa furtuna? Scrieti-i primarului Robu, promite ca rezolva el!

Primarul Timișoarei a revenit cu precizări pe rețeaua de socializare. El spune că tot orașul ar trebui să fie curat deja miercuri dimineață, însă utilizatorii de Facebook încă îi lasă comentarii cu problemele din oraș.

„Am făcut progrese mari în demersurile noastre, ale tuturor, de reinstaurare a normalității în orașul nostru, după calamitatea de care am avut parte duminică. La această oră, ar trebui să nu mai existe carosabile, trotuare și parcări blocate – nici măcar parțial – și nici zone fără apă și fără curent. Parcurile au fost lăsate mai la urmă, cu recomandarea de a fi evitate în această perioadă. Vă rog, pe toți cei ce încă aveți probleme cu curentul, apa, etc., să mi le semnalați direct mie prin comentarii la această postare. Vă asigur că voi lua legătura personal, imediat, cu conducerea Enel, Aquatim, etc., după caz, pentru a face ca ele să fie rezolvate cât mai prompt. Indicați problema, strada și numărul”, le-a transmis Robu timișorenilor pe Facebook.

Mai mulți timișoreni s-au plâns însă în trecut că au fost blocați de primarul Timișoarei pe rețeaua de socializare, după ce au scris că nu sunt de acord cu el. Dacă ați pățit-o, puteți să-i scrieți direct city managerului Timișoarei, Robert Kristof.

Edilul-șef le mulțumește din nou celor care s-au implicat și au dat o mână de ajutor pentru curățenia de după furtună și își exprimă din nou compasiunea pentru familiile, rudele și prietenii celor două persoane care și-au pierdut viața în fața furiei naturii.