Final de saptamana incendiar, la Timisoara. Pendulum a oferit un show de neuitat

Promo party-ul organizat de Music Travel Festival a avut loc sâmbătă, 20 mai, pe acoperișul Iulius Mall.

Timișorenilor li s-a propus o seară cu mult drum’n’bass, iar pentru început petrecăreții s-au aflat pe mâinile lui DJ KuKy aka iCi.TM și Deelow.

Apoi, aproape de miezul nopții, scena a fost ocupată de Pendulum (DJ set). Din păcate, numărul celor prezenți în public nu a fost așa de mare cum era de așteptat. Totuși, cei care au venit la party au avut cu siguranță parte de o seară de neuitat.

Pendulum a oferit un set excepțional, plin de energie, în care s-au regăsit mix-uri după hit-uri precum „Watercolour”, „Tarantula” și nu numai.

Seara a continuat cu Cips & MC44.

Cea de-a treia ediție Music Travel Festival are loc în perioada 23 – 26 iunie, la Arena Aqua Sport.

Până acum, din line-up fac parte: Chase & Status (DJ Set), Foreign Beggars, Sigma (DJ Set), Dub Pistols, Robin and the Backstabbers, Vama, Vița de Vie, Travka, The Monojacks, Zdob și Zdub, Domino, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette și Jurjak.

