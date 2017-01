Epidemie de rujeola in Timis! Zeci de copii internati la Spitalul de Boli Infectioase, unii pe sectia de adulti

În acest moment, la Timișoara, la Spitalul de Boli Infecțioase, sunt internați 30 de copii cu rujeolă sau cu suspiciuni că ar avea această boală. Suspiciune înseamnă, în termeni medicali, că boala nu a fost confirmată de laboratorul de la București, dar simptomele asociate acestei afecțiuni sunt prezente.

„Avem 30 de cazuri de suspiciuni de rujeolă. Urmează să se confirme prin serologie trimisă la București. Cazurile au apărut prin contact cu pacienți care au avut rujeolă. Este epidemie de rujeolă. În ultima lună am avut multe cazuri, funcționăm la capacitate maximă. Practic nu prea mai avem locuri disponibile. Am găsit soluții, îi internăm pe secția de adulți și îi internăm pe celelalte secții.

Majoritatea copiilor internați nu au fost vaccinați. Anul trecut nu am avut rujeolă în ianuarie, acum în schimb este epidemie. Majoritatea copiilor internați sunt cu vârsta de peste un an, dar avem și copii cu vârsta sub un an”, a spus doctorul Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara.

Majoritatea copiilor internați nu au fost vaccinați împotriva rujeolei. Mai sunt internați și copii care au fost vaccinați, dar aceștia fac rujeolă din cauza imunității scăzute, iar boala are forme mai ușoare.

Doctorii recomandă vaccinarea copiilor împotriva acestui virus.

Ca și simptomatologie, trebuie să mergeți la medicul de familie, atunci când copilul are febră, apare erupția, care este o erupție generalizată, care apare inițial pe față, și apare și inflamația tuturor mucoaselor – ochi roșii, nasul curge sau este înfundat, gâtul e roșu-intens, tuse seacă inițial și apoi cu expectorație, toate acestea însoțite de scaune moi.

Doi copii au murit, în anul 2016, din cauza rujeolei, în județul Timiș.

