Echipa de baschet U18 a Timisoarei, calificata intre primele opt echipe din tara

Veste excelentă pentru baschetul juvenil din Timișoara. O echipă reprezentând orașul s-a calificat la turneul final al campionatului.

„Noi avem șapte jucători în această colaborare dintre CSȘ Bega și Academie. Aceștia fac parte din prima generație crescută la Academia BCT, cea a copiilor născuți în 2000 și 2001, cu care am început să muncim în urmă cu trei ani. Succesul este cu atât mai important cu cât la competiție au participat peste 30 de echipe, unele private, cu investiții foarte solide, care transferă jucători de peste tot, în vreme ce noi am evoluat numai cu baschetbaliști din zona noastră. Doar cinci băieți din întreg lotul sunt născuți în 1999, ultimul an de juniorat, iar cei născuți în 2000 și 2001 participă pentru prima oară într-un asemenea campionat rezervat juniorilor mari”, a declarat Radenko Toroman, antrenor coordonator Academia BC Timișoara.

Juniorii timișoreni au evoluat, de vineri până duminică, la turneul de baraj pentru calificarea în F8, organizat la Cluj. Echipa Timișoarei a obținut calificarea încă după primele două partide, 62-46 cu CSS Viitorul Cluj, 73-54 cu Laguna București. În ultima confruntare, bănățenii au cedat cu 82-75 (după prelungiri) în fața formației U BT Cluj, cealaltă calificată din acest baraj.

„După un campionat lung și foarte disputat, ajungem unde ne-am propus de la început. După o perioadă în care echipa U 18 din Timișoara nu a ajuns la turneul final, consider calificarea un mare succes atât al CSS Bega, cât și al Academiei BC SCM Timișoara. Luând în considerare că echipa actuală este formată în mare parte din jucători născuți în anul 2000, ne așteptăm, de asemenea, la rezultate remarcabile și in anul următor la această categorie de vârstă, U18. Am abordat turneul de baraj cu maximă seriozitate, fiind o competiție puternică în care fiecare echipă a jucat la capacitate maximă. Suntem toți apți fizic si profităm de o zi și jumătate de refacere. Mai avem la dispoziție trei ședințe de antrenament în care vom juca si un meci de pregătire cu echipa Academiei BCT, grupa 2001, iar vineri este plecarea spre București. Ne așteaptă un turneu final puternic, la care iau parte cele mai bune opt echipe, ce vor arăta un baschet de calitate și își vor juca șansele până la capăt”, a declarat și Corina Moroșan, antrenor CSS Bega.

Turneul final va avea loc în București, în perioada 6-10 mai, cu participarea echipelor CSU Știința București, CN Aurel Vlaicu București, Steaua CSM EximBank București, ACS 4Sports Agronomia București, CSU Sibiu, ABC Athletic Constanța, U BT Cluj, CSS Bega Timișoara.

Lotul timișorean este format din: Bogdan Penciu (12), Raul Rada (11), Daniel Pop (4), Toni Nistor (6), Cristian Mocritchi (9), Kelemen Norbert (8), Alexandru Albu (5), Bogdan Costea (7), Marcian Popescu (14), Mihai Ursan (15), Andrei Iacob (13), Edward Halapi (10), David Olah, Fabian Barboni, Adrian Stepanov. Antrenori: Corina Moroșan și Radenko Toroman.