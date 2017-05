Drula raspunde acuzatiilor facute de Dobra privind tunelurile pentru ursi de pe autostrada Lugoj-Deva

Vă reamintim că președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, declara în urmă cu câteva zile că o asociație de protecție a mediului a încercat blocarea construcției autostrăzii Lugoj-Deva.

„A intervenit anul trecut o asociaţie pentru protecţia mediului care a făcut presiuni la Ministerul Transporturilor, la guvernul tehnocrat. Eu cred, şi îmi asum acest lucru, că s-a încercat blocarea acestei investiţii şi nefinalizarea tronsonului de autostradă, pentru că, până la urmă, s-a ajuns ca acest proiect să fie finanţat suplimentar, să se realizeze alt proiect cu descărcare suplimentară de pe autostradă, în judeţul Hunedoara. Realizarea acestui viaduct pentru urşi costă aproximativ 180 de milioane de euro. Deci suplimentarea la ceea ce era existent, iar asta este o mare problemă pentru că, cu acei bani se putea realiza un alt tronson de autostradă”, a spus președintele CJ Timiș, Călin Dobra.

Fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor Cătălin Drulă susține că afirmațiile lui Dobra sunt „inepții”.

„Domnul președinte al CJ Timiș, Călin Dobra, s-a lansat vineri într-o serie de minciuni și inepții despre infrastructura de transport din Timiș. Despre tunelurile din zona Holdea, spune dl. Dobra, <a intervenit anul trecut o asociaţie pentru protecţia mediului care a făcut presiuni la Ministerul Transporturilor, la guvernul tehnocrat>. În fapt, acordul de mediu care impune traversarea zonei respective de către autostradă prin tuneluri este emis în 24 decembrie 2013, prin urmare n-are nicio legătură cu guvernul tehnocrat! Mai departe, spune dl. Dobra, <eu cred, şi îmi asum acest lucru, că s-a încercat blocarea acestei investiţii şi nefinalizarea tronsonului de autostradă >. Aici îi dau parțial dreptate, s-a blocat realizarea acestei investiții de către Narcis Neaga (fost director general CNADNR, actual consilier al ministrului Cuc) care a tărăgănat 2 ani de zile, 2014 și 2015, proiectarea și contractarea zonei cu tunele. Și din nou este blocată această investiție din ianuarie 2016 de când a revenit PSD la putere”, susține Drulă.

El nu este de acord nici cu estimarea dată de Dobra pentru construcția tunelurilor.

„Domnule Dobra, hai să o luăm încet, metodic că poate înțelegeți și dvs. și colegii din PSD odată despre ce e vorba. Nu e vorba nici de viaduct, nici de ecoduct, nici de tunel <<pentru urși>>, ok? E vorba de 2 tuneluri prin care trece autostrada. Ca acelea prin care mergeți dvs. în vacanță în străinătate, le știți. Intră autostradă prin tunel, iese și, ce să vezi, miracol, muntele de deasupra rămâne intact! De ce e important să rămână muntele intact? Păi pe de-o parte din motivele de mediu pe care le luați în zeflemea – pentru a păstra un coridor de migrație a animalelor între două mari zone împădurite ale României. Pe de altă parte, pentru că dacă muntele ar trebui săpat ar fi mari probleme de construire, similare cu cele de la Orăștie-Sibiu lotul 3 (Aciliu) – ar fi vorba de un debleu (o săpătură) adâncă cât un bloc de 15 etaje. În plus, suma de 180 de mil de euro este mult exagerată, valoarea reală este undeva la jumătate. E vorba pentru întreg proiectul Lugoj-Deva de o suplimentare de aproximativ 15% față de valorile licitate (și mult sub valoare estimată a proiectului) pentru a-l construi așa cum trebuia să fi fost proiectat de la început (dacă ar fi avut un studiu de fezabilitate serios, nu unul de mântuială, la bază). — Realitatea este că acest guvern nu este în stare de când a venit să scoată la licitație acești câțiva kilometri de autostradă (inclusiv cele 2 tuneluri) pentru care există proiect tehnic de execuție finalizat”, mai spune Drulă.

