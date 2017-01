Continua plecarile la Timisoara Saracens. Calafeteanu paraseste echipa in lacrimi, alaturi de Kinikinilau

Dacă în cazul lui Paula vorbim de o accidentare şi necesitatea unei noi operaţii, dar mai ales de dorinţa acestuia de a se reîntoarce la familia din Australia şi la fiul său, în ceea ce îl priveşte pe Vali situaţia pare puţin mai complicată. Deşi atât jucătorul, cât şi clubul au anunţat că despărţirea s-a realizat de comun acord, Vali a declarat că a simţit că s-a ajuns într-un punct în care nu mai progresa din punct de vedere sportiv, dar nu a dorit să discute despre necesitatea unei eventuale schimbări la nivelul băncii tehnice. Se pare că evoluţia dezamăgitoare din cupele europene au cântărit destul de mult atunci când s-au luat anumite decizii la club.

„Vali avea contract cu noi până în iunie, iar Paula până în martie. La Vali decizia de a-l lăsa să plece s-a luat de comun acord. Ambele părţi au considerat că e un moment în care am ajuns la concluzia că ne este mai bine să mergem fiecare pe un drum pozitiv pentru ambii. Vali a avut o oportunitate din partea altui club, e mai bine aşa. Finala campionatului e în mai, puteam să nu îl lăsăm, dar am considerat că e mai bine pentru ambii astfel. Nu doar partea contactuală contează la un asemenea jucător”, a declarat Duşan Filipaş, vicepreşedintele clubului timişorean.

Cu ochii în lacrimi, Vali Calafeteanu a admis că nu şi-a dorit prea mult să plece, dar că e mai bine să o facă. Decizia sa a fost luată după mai multe runde de discuţii cu conducerea clubului. El va semna mâine cu CSM Bucureşti, acolo unde e posibil să facă din nou echipă cu căpitanul Stelian Burcea.

„Nu a fost neapărat decizia mea, am ajuns la un punct care cred că era necesară această despărţire. Nu s-a pus în discuţie problema banilor sau a contractului, decizia am luat-o după mai multe întâlniri, am decis să ne despărţim. O să merg la Bucureşti cu CSM. Important e ceea ce laşi în urmă, sunt mândru că pot să mă uit cu mândrie în urma mea, am reuşit să scriem istorie aici. În ultima parte a contractului, eu mi-am dorit să plec. Parcursul european nu a fost ce ne-am dorit, nu neapărat rezultatul ci jocul avut. Am avut şase meciuri, dar nu am arătat un rugby de calitate. Nu suntem foarte dezamăgiţi, dacă TM îşi propune ca în 2021 să fie în fazele eliminatorii ale Challenge Cup o va realiza. Am considerat că mulţi jucători din echipă nu şi-au mai atins forma maximă începând din vară. Apogeul a fost în vară după care ne-am plafonat. Am coborât nivelul. Prefer să nu răspund dacă e nevoie de o schimbare la nivel tehnic. Sunt şanse să am acelaşi căpitan la CSM. Am căutat o altă echipă când am văzut că lucrurile nu mai merg cum trebuie la Timişoara”, a declarat Calafeteanu.

Jucătorul spune că vrea să urce în carieră, să performeze, Cupa Mondială din Japonia fiind punctul maxim unde ar ajunge, dar ulterior doreşte să rămână în rugby ca şi antrenor.

„Dorinţa mea este să termin cariera de jucător la World Cup Japonia. Mă pregătesc din timp să fac pasul în continuare şi ca şi antrenor, am terminat academia şi continui pregătirea. Vreau să performez în continuare ca şi jucător. Nu plec cu regrete de la Timişoara, am obţinut ce ne-am dorit aici, m-am atasat de oamenii de aici, o să mai vin la Timişoara. Dacă viaţa mă va duce aici, cu siguranţă că voi reveni”, a mai spus Vali.

În ceea ce îl priveşte pe Paula Kinikinilau, el va suferi o a doua operaţie chirurgicală, ca urmare a accidentării din partida de la Calvisano. În plus, planul lui este de a se reîntoarce la familie, în Australia, iar din iunie să se uite după noi oportunităţi. El îşi doreşte în continuare să evolueze în naţionala României, dar nu va putea da curs selecţionării din această primăvară, pentru că se va opera din nou.

„E timpul să merg mai departe, să mă duc la familie, a fost principalul motiv pentru care plec. Sunt multe momente frumoase trăite ,dar au fost colegii noştri. Eu îmi doresc să joc în naţionala României, sper să joc, dar acum în primăvară nu voi reuşi sunt accidentat”, a declarat Paula.

Duşan Filipaş doreşte să asigure fanii că sunt soluţii pentru înlocuirea celor doi.

„În lot mai sunt Conache şi Pretorius, sud-africanul care a avut anumite probleme cu viza şi nu a fost alături de noi. Ei sunt soluţie pentru plecarea lui Calafeteanu. Ne pregătim pentru anul 2021, chiar dacă pare departe la fel a fost şi când am început acum cinci ani. Echipa se va schimba, schimbul de generaţii este inevitabil”, a mai spus Filipaş.

Şeful clubului a insistat că pentru moment nu se pune problema schimbării antrenorului. De asemenea, a recunoscut că mai pot pleca jucători, dar nu din prima linie. Ambii jucători au primit, la fel ca şi Burcea, medalii din partea clubului, fiind incluşi în ceea ce a fost numit „Hall of fame” al echipei.